台積電破905元！張忠謀身價飆破1131億　劉德音、魏哲家資產看俏

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）股價破900元，今（12）日盤中最高衝905元，市場估計手握逾12.5萬張股票的創辦人張忠謀身價飆破1131.25億元；張忠謀「戰友」曾繁城身價翻升至266億元，而台積電剛退休的董事長劉德音則將超過116億元。

張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日的收盤價是229元，今日台積電已來到905元，每張多賺67.6萬元，持有12.5萬張台積電的張忠謀，身價已增加近845億元。

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據證交所統計，截至5月，剛退休的台積電董事長劉德音手握1.29萬張台積電股票，市值116.74億元；台積電新董事長魏哲家手握6392張自家股票，市值57.78億元。

如果張忠謀在退休後所持有的12萬5,137張台積電1股都沒有賣，張忠謀身價已來到1131.25億元；而台積電董事、被創辦人張忠謀視為「老戰友」的曾繁城，手握2.94萬張台積電股票，市值266億元。

台積電人資長何麗梅手握4414張持股，市值約39.73億元；「秦公」、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛手握4932張持股，市值44.4億元；台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑手握1016張台積電，持股市值將來到9.15億元。