「台灣國際醫療暨健康照護展」　展前產學醫專家共議AI醫療未來

▲右起貿協副秘書長周秀隆、台中榮民總醫院院長陳適安、醫材全聯會理事長陳堯濱、醫材公會理事長李永川、新竹台大分院院長余忠仁、輔仁大學資源與事業發展副校長謝邦昌。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導



「台灣國際醫療暨健康照護展」將於今年6月20日至22日於台北南港展覽2館登場，外貿協會副秘書長周秀隆指出，今年最大亮點為與台灣醫療暨生技器材公會及中華民國醫療器材商公會全聯會合作的「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」，透過模擬手術房、ICU及居家照護等場景化展示，呈現出遠距醫療、精準診斷等前瞻性的醫材技術發展方向。

主辦單位外貿協會今日舉辦記者會，邀請台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台中榮民總醫院、新竹台大分院新竹醫院以及輔仁大學等產、學、醫界代表，共同探討智慧醫療發展趨勢，並搶先曝光本次參展企業的最新精準醫療與智慧醫療產品。



隨著醫療產業數位化的趨勢，今年Medical Taiwan融入創新與變革，訂定「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」三大核心，展示醫療產業的全新樣貌。貿協指出，今年展出業者共計來自10國280家企業，參展家數較去年成長11%，登記參觀的國際買主已超過500位，前5大國際買主來源國依序是日本、韓國、泰國、馬來西亞及新加坡，預計將舉行超過200場次的實體採購洽談會。



參觀者不僅可一覽已取得國內外醫材許可證的高階醫材，更能一站式體驗及洽商各項創新解決方案，充份展現台灣醫材產業深厚的製造實力。

後疫情時代加速了 AI 在醫療領域的應用，掀起新一波數位革命。隨著醫療AI商品化模式日益普及，台灣醫材產業實力雄厚，吸引了眾多科技大廠跨界合作，共同研發創新的智慧醫療技術，為整體醫療服務創造了更多可能性。記者會中，產學醫專家們齊聚一堂，從各自專業角度分享見解，就科技與醫療產業如何加速合作、AI醫療應用的展望及智慧醫療的商業模式展開了精彩的討論，，期盼將智慧醫療打造成台灣的第二座護國神山，為國家醫療產業帶來更多突破和機遇。



記者會中搶先展出了四家參展企業的最新產品。真茂科技展出了首創與量測系統整合之智能運動設備寶貝機(Babybot)，利用AI智能分析，提供個人化的運動課程；首次參展的研華科技展示了AMiS-850 電子藥物儲存櫃，具有電

動高度調節功能，提升了移動性和應用場景的靈活性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長庚醫科、晉弘科技與超象科技展出共同研發的遠距醫療三套組，包含晉弘的視網膜光學掃瞄儀、赫羅斯五官鏡，長庚醫科的遠距醫療工作車、工作箱、視訊傳輸盒，以及超象的 LeSONO手持式無線超音波，讓醫療服務跨越距離，深入偏遠地區，惠及更多需要醫療照護的人群。



明基材料則展出唯一國產的Qflux 血液透析器，規格齊全，適合各種患者需求，並具有極佳的通透性及生物相容性。另一展出產品為安適康快寧紗布，適用於各類出血性傷口護理，可快速吸收傷口血液和滲出液，形成凝膠保護層，降低疼痛感及污染風險。



貿協也預告，本次展覽有豐富的論壇活動，包括「亞太暨中東歐醫療趨勢論壇」將邀請專家一同探究匈牙利、日本、泰國、新加坡、馬來西亞市場；「以智慧型裝置建構高齡照護與遠距醫療應用論壇」則邀請矽響先創、合錦科技、匯嘉健康與翔評互動，分享科技照護及智慧醫療的落地實用經驗。