統振配息2.73元「殖利率5%」！衝刺移工業務　今年營運審慎樂觀

▲統振衝刺移工市場多元業務、流通事業布局。統振董事長陳敦仁（右三）、總經理何明哲（左二）合影。（圖／統振提供）

記者楊絡懸／台北報導

統振（6170）12日舉行2024年股東常會，由董事長陳敦仁主持。會中承認通過股東們最關心的2023年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2.73元，現金配發率達99.64%；如果以6月11日收盤價格58.8元計算，現金殖利率近5%。

統振2023年股東權益報酬率（ROE）仍站穩15%，突顯全體經營階層致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

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觀察統振2023年財報，合併營收22.61億元，年減8.4%，主要是疫情過後防疫產品銷售減少產生影響，且2022年第二季起不再合併子公司達振的營收所致；如果排除達振營收，受惠於金融科技、流通事業兩大事業營運穩健放大，以及來自移工匯款業務的匯兌收益貢獻，全年營收年成長率為1.88%。

此外，統振營業利益2.23億元，年增45.68%；稅後每股淨利（EPS）2.74元，獲利繳出近11年以來的新高紀錄，且2024年第一季稅後EPS也繳出0.94元，季增1,466.67%，年增64.91%。

根據勞動部公布今年第一季的人力需求調查，預計人力需求會淨增加4.9萬人，而人力銀行統計，2023年11月的工作機會數突破百萬，連續9個月超越百萬大關，顯示缺工百萬已經成為常態。

勞動部同意辦理移工配額擴增並修改相關規定，助力外籍移工來台人數持續墊高，不僅有助於緩解產業缺工雪上加霜的壓力，更創造統振的金融科技業務良好的開拓環境。

統振指出，已建立金融科技行動App串接便利商店，包括越南、泰國、印尼、菲律賓等國外金融機構的完整網絡，外籍移工僅需4個步驟即完成便利的匯款程序，且款項一般在1個小時內即可到國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達1至2天匯回該國家的時間差。

隨著統振QuickPay App用戶黏著度與使用率持續增長，將帶動QuickPay累計匯出的金額持續墊高，為營運帶來正面的挹注。

展望2024年，統振表示，採取審慎且樂觀的態度。在金融科技領域，統振看好台商回流需求外籍移工的人數增加，以及政府簽證放寬引進外籍移工，憑藉長達24年經營移工電信預付卡市場的經驗，以外籍移工為核心市場，持續深化與合作夥伴的關係，並推動QuickPay平台的小額國際匯兌服務，力圖在外籍移工市場中佔據更多份額。

在零售業務方面，統振依托台灣強大的零售通路，積極拓展國際代理品牌的合作，強化包括電池雙品牌東芝及金頂、Adidas個人清潔用品與香水、德韓彩妝品、「Doppelherz德之寶」保健食品等多樣產品的精準行銷策略，期望通過增加QuickPay App的有效註冊會員數和匯款交易量，與穩健的零售出貨量，共同推動公司中長期的穩定增長。