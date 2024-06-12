006208奪5月ETF定期定額人氣王　00940淨增戶數排第3

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所公告5月ETF定期定額20大交易戶數排行榜，若以絕對數字來看，擁「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）以27.02萬戶奪冠，但若以新增戶數來比，富邦台50（006208）單月淨增9519人，在前20大定期定額ETF榜中穩坐定期定額人氣王；至於元大台灣價值高息（00940）在4月新進榜之後，5月新增戶數6683戶排名第3。

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▲5月ETF定期定額前20大戶數變動，可點圖放大。（資料來源：證交所、圖／ETtoday新聞雲製）

006208成立12年，規模逼近千億，受益人與規模同步成長，由於含積量高達53.42%，在台積電（2330）創新高下，006208今（12）日以每股103.15元天價作收，單日漲1.83%。

理財達人表示，市場上有多檔高息ETF，各有各的配息政策與選股邏輯，00919第五次配息預估0.7元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續五季衝破10%，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率近兩成，因此持續受小資族青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

謝明志建議，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。