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瞄準電動車市場！中鋼成功開發馬達用鋼　年訂單上看4500公噸

▲電動車馬達主要由固定不動的「定子」（左）、會旋轉的「轉子」（右）組成，定子及轉子為電磁鋼衝壓堆疊而成。（圖／中鋼提供）

▲電動車馬達主要由固定不動的「定子」（左）、會旋轉的「轉子」（右）組成，定子及轉子為電磁鋼衝壓堆疊而成。（圖／中鋼提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球電動車去年銷量逾1,400萬輛，創下歷史新高，在全球汽車銷售占比也達到18%。中鋼（2002）近期成功開發電動車馬達用的極薄板電磁鋼20CS1200FY產品，厚度僅0.2mm，強度可達430MPa，正式供應予國際知名車廠，每年訂單量上看4,500公噸。

電動車具有節能減碳之環保優勢，在各國政策扶持下，世界各大車廠及新創車廠紛紛投入電動車研發與生產。根據統計資料，2023年全球電動車銷量逾1,400萬輛，創下歷史新高；在全球汽車銷售占比也達到18%，國際能源總署（IEA）更預估2024年電動車銷量將達1,700萬輛，且占比升至20%。

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有別於燃油引擎做為傳統車輛的行駛動力，電動車是以電能驅動馬達產生電磁感應的方式驅動車輪運轉，為了讓電動車能夠加速快且跑得遠，馬達需具備高扭力及低能量耗損等兩項特性，而其中的關鍵在於，選用合適的電磁鋼衝壓製造馬達鐵芯。

中鋼表示，由於電磁鋼厚度的減薄可提高馬達能源效率，使得電動車更加節能省電，中鋼不但已量產可供應厚度0.35mm至0.25mm的電磁鋼，近期更成功開發厚度減薄20%、僅0.2mm的極薄高強度低鐵損電磁鋼20CS1200FY產品，強度提升5%，鐵損也降低約6%，並順利通過客戶驗證及正式供料給國際知名車廠，一年訂單量上看4,500公噸。

電動車馬達主要由固定不動的「定子」及會旋轉的「轉子」所組成，定子及轉子所用的材料即為電磁鋼，並利用「異性相吸、同極相斥」的電磁感應原理驅使轉子快速轉動產生動能。

因此，現今電動車馬達的主流類型需具備體積小、重量輕、效率高等性能，這也是中鋼開發的電磁鋼20CS1200FY產品優勢，可達到永磁無刷馬達所需的薄厚度、低鐵損、高磁通及高強度的電磁鋼特性。

據了解，開發具高技術含量、高附加價值及高產業效益的精緻鋼品為中鋼十大經營發展策略之一，近期開發的電磁鋼20CS1200FY產品屬於精緻鋼品項目中的超能效電磁鋼，該項產品也搭配中鋼自主研發的自黏塗料提供客戶評估試用，預計導入次世代電動車款。

展望未來，中鋼指出，隨著全球電動車需求與產量迅速增長，除持續優化製造工藝以降低成本及提升供應產能，也投入開發性能更優異的領先型新產品，同時也將持續與國內外車廠、馬達電機廠進行EVI協同研發與產品認證，不僅拓展更多供料機會，也與實踐與客戶「共創價值」理念。

關鍵字： 電動車中鋼節能省電鋼鐵

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