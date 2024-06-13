亞馬遜、谷歌、微軟都來了！全球3大公有雲落地台灣

▲電商巨頭「亞馬遜」旗下公司AWS宣布將於台灣推出區域級雲端資料中心。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

亞馬遜旗下公司AWS12日宣布將於2025年初在台灣推出區域級雲端資料中心，加上先前已布局的Google和微軟，全球3大公有雲服務供應商均來台設立資料中心，提升台灣在國際雲端網絡的地位。

資料中心是用於存放重要應用程式和資料的實體設備。現代化的資料中心基礎架構，已從傳統的內部部署實體伺服器，轉變為虛擬網路，如今的資料不只是本身存在而已，更在多個資料中心、邊緣設備、公有雲/私有雲之間連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Google於2013年在台灣彰濱工業區設立亞太區第一座資料中心，支援亞太和台灣使用者，並針對企業用戶設立雲端區域（Cloud Region），讓台灣成為全球極少數同時擁有資料中心和雲端區域的地點。

過去11年Google持續加大投資，彰濱資料中心目前使用量和服務範圍相較2013年啟用時已增加超過5倍，是Google在亞洲規模最大的資料中心。

2019年9月Google宣布在台南購地，準備擴建資料中心，但至今尚未動工。Google台灣總經理林雅芳今年3月向中央社記者表示，會依據目前市場需求，來評估擴建進展。

微軟全球雲服務基礎建設也來台落地，於2020年10月宣布將設立台灣首座、全球第66座Azure雲端資料中心，預計2024年完工，不只代表微軟全球最新科技能加速輸入台灣，台灣的創新實力更將透過微軟的雲平台輸往全球。

微軟看中台灣產業軟硬體整合實力，在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，隸屬於微軟美國總部。

Amazon Web Services（AWS）預計2025年在台灣上線的區域級雲端資料中心，命名為「AWS亞太（台北）區域」，規模比2年前在台北啟用的Local Zones本地雲端機房更大，讓客戶能提供只有個位數毫秒延遲的應用程式。

AWS指出，AWS亞太（台北）區域將協助有資料儲存偏好或要求的客戶，把資料安全儲存在台灣，提供更低的延遲，並將滿足更多亞太地區的企業和組織對雲端服務的需求。

台灣新的AWS區域啟用時，將由3個可用區域（Availability Zones）組成。目前AWS在全球33個地理區域，擁有105個可用區域。可用區域是獨立且位於不同地理位置的基礎設施，每個可用區域都有獨立供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。