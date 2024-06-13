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晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲晶華董事長潘思亮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮談到兩岸觀光議題，他指出，中國遊客是否來台對晶華沒有影響，但可以讓兩岸商務觀光優先開放，對台灣有很大幫助，他也認為宣傳台灣觀光不是只有觀光署的任務，要讓全球知道台灣不是只有「晶片、高科技、危險」。

潘思亮表示，晶華本身中國遊客比例一直都是個位數，疫後韓國、北美、歐洲旅客都有很大增加，還有東南亞，中國的觀光客對晶華沒有影響，「但兩岸可以有更多商務往來，對台灣有很大幫助。」

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潘思亮指出，台灣的商務觀光會展蓬勃發展，像是電腦展才剛結束，規模越來越蓬勃，如果兩岸商務觀光可以優先開放是最好的，很多跨國企業都有在中國的人才，優先開放兩岸觀光的話對台灣有很大幫助。

潘思亮也說，大家對台灣的印象可能還停留在疫情前，只能去九份、夜市，但台灣有進步有改變，比如說大稻埕、中山街區，台灣有很多很有特色的地方需要被知道，全世界觀光都要宣傳，可以透過社群媒體，要找外國人可以連結的網紅行銷，重點就要被知道。

潘思亮指出，台灣對很多國家人士來說還不是很清楚，可能只有「晶片、高科技、危險」 ，觀光不是只有觀光署的任務，台灣國際地位很特殊，要讓更多人知道，台灣觀光的任務也是外交、也是教育，全世界挺我們的都是來台灣學中文的人，包括國防、外交、經濟發展、商務，加上外籍移工來，也是要把人家招待好，這是全方位國家短中長期發展定位，是整個台灣的事。

關鍵字： 晶華潘思亮兩岸觀光

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