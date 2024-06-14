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AI幫國庫賺飽！台中地稅局指定路口抓欠稅　進補上億元

▲車潮示意照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲車潮示意照，非指當事車輛、路段。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣／台北報導

欠繳牌照稅要注意！為了追查欠稅違規車輛，台中市政府地方稅務局在主要路口裝設車牌辨識系統，利用AI工具科技執法追查欠稅車輛，每年查獲4萬多件欠稅違規車輛，追討欠稅及罰鍰逾億元，呼籲民眾按時繳稅，以免受罰。

台中地稅局長沈政安表示，台中市約有113萬輛車，車輛數全國第1，在4月牌照稅繳納期限過後，仍有不少車主未繳稅，地稅局為了追查欠稅及違規上路車輛，自95年起就陸續在交通流量大的路口如文心路、忠明南路等，設置了8組車牌辨識系統，運用科技執法全程導入E化作業追稅，除了維護租稅公平，並可節省稽徵人力成本，也避免路邊攔查的危險，大幅提升追查欠稅車輛的效率。

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沈政安指出，該局設置的車牌辨識系統，可全天候掃描行駛中車輛，透過AI自動辨識出牌照號碼，再與稅務資料庫比對交查，找出欠繳牌照稅或註銷、繳銷、停駛的車輛補稅及處罰。另外，地稅局也和交通局及監理機關合作，一旦查有停車、交通違規紀錄證明有使用公共道路事實，也會依法補稅及處罰。該局去年利用科技執法追查欠稅違規車輛，已經查獲漏稅及違規車輛4萬7仟餘件，補稅3仟7佰餘萬元及裁處罰鍰1億1仟餘萬元。

地稅局提醒尚未繳納使用牌照稅之民眾儘速繳納，113年期使用牌照稅已在5月30日滯納期滿，期滿如仍未繳納而使用公共道路被查獲包括行駛或停放，除補稅外，每次將依應納稅額處以0.3倍罰鍰;註銷、繳銷、停駛車輛第1次查獲使用公共道路依應納稅額處以0.6倍罰鍰，同1年內第2次查獲則處以1.2倍罰鍰。為維護自身權益，不讓荷包大失血，請車主注意車輛使用狀況並完納稅款，以免受罰。

關鍵字： AI查稅牌照稅

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