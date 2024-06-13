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先探／下一站，台積電

圖／先探投資週刊提供

台積電與輝達強強聯手，未來五年看不到競爭對手，半導體先進製程產能奇缺，黃仁勳支持台積電漲價，全球機構法人開始正視台積電評價相對委屈這件事，護國神山後市仍欲小不易。

文／林麗雪

台北電腦展雖隨著輝達創辦人黃仁勳離台，話題雖暫告落幕，但其留給台灣科技產業評價的調升行情，才正要接續展開，尤其是評價相較於全球ＡＩ股委屈許久的台積電，在黃仁勳一句「支持漲價」言論下，未來幾年有望持續啟動評價調升行情，台股雖因技術面指標乖離過大而有漲多回檔壓力，但長線格局仍欲小不易。

黃仁勳的支持漲價說，讓全球機構法人必須正視台積電評價相對委屈這件事。還原漲價說始末，先是台積電董事長魏哲家在六月四日股東會上說，「我也跟黃仁勳抱怨過他的東西太貴，不過的確有價值，也許我也要開始跟他秀我的價值」，魏哲家被繼續追問是否要漲價，魏哲家回應，「我沒有這樣講，但是我希望這樣」。

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每年將以逾二成速度成長

緊接著隔天（六月五日）中午，黃仁勳在內湖與投資法人的一場午餐會中，被問及台積電希望調漲晶圓價格的說法，黃仁勳回應，台積電的「服務」價格太低，且台積電對世界及整個產業的貢獻在其財務數字中並未被充分展現，會支持台積電在晶圓、CoWoS報價。

正是這些言論，帶動台積電ＡＤＲ價格大漲回應，外資券商摩根士丹利更是認同台積電在大客戶輝達的背書下，很有可能啟動漲價，其他主要ＡＩ半導體客戶也將跟進。摩根士丹利從供應鏈確認，認為明年台積電的晶圓價格將在今年九、十月最終確認，基本假定台積電三奈米平均銷售價格將在未來二年調升十一％，四奈米將調升三％；至於CoWoS價格則預估將在未來二年調漲二成，以達成台積電設定的年度毛利率目標。

隨著漲價有望，台積電兩位領導人在股東會樂觀預估，由於ＡＩ帶動需求，未來全年成長將落在二○到二五％，這一說法並讓外資機構法人吃下定心丸，摩根士丹利並在看好台積電受益先進製程漲價下，上修台積電二○二六年每股盈餘至六○．九九元，並同時調高其目標價至九八○元，宣告台積電不僅將進入獲利上升循環，股價也將進入評價調升周期。

沒跟上在第一輪時間調升台積電目標價的美林證券，則在蘋果ＷＷＤＣ大會後跟進宣布調升台積電目標價至一○四○元，該機構認為蘋果宣布了「Apple Intelligence」，將大幅增加對半導體晶片的需求，以目前蘋果占台積電營收比重高達二五％來看，台積電亦將是蘋果加緊ＡＩ發展下最大的受惠者。

護國神山評價太委屈

事實上，黃仁勳支持台積電的漲價說，一直以來也符合黃仁勳願意拉抬供應鏈並與供應鏈共榮的態度，今年三月輝達的ＧＴＣ大會中，黃仁勳明確宣示輝達在ＡＩ產業難以撼動的地位，其在GPU/CUDA軟硬體規格制定與應用、生態鏈組成與完整度，實力都已經與對手拉開極大差距，下世代Blackwell架構釋出，更拉著全球重量級ＣＳＰ雲端業者一起打拚，加速發展及做大ＡＩ產業，雲端業者先後加入GB200發展陣營，也拉動供應鏈迎來嶄新的ＡＩ革命商機。

黃仁勳說，「永續性是供應鏈應該獲得公允價值的主要理由」，而這個思維和過往ＩＴ或３Ｃ產業鏈總是著重於成本控制的思維迥然不同，和供應鏈共榮共好是輝達能夠拉動整個產業鏈一同加入ＡＩ戰局的最大核心動能。 （全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2304期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊提供

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