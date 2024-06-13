ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／奧運來了！成衣業否極泰來

圖／先探投資週刊提供

隨著庫存趨於健康水位，搭配奧運將至，紡織產業將可望迎來轉機，重返成長軌道，可特別留意成衣代工廠的營運表現。

文／黃俊超

時隔整整一百年，第三三屆夏季奧林匹克運動會再度回到法國，七月二十六日起在巴黎舉辦，為繼二二年國際足總世界盃後，第二個擺脫疫情陰霾的世界級體育盛事，雖然僅距離上屆東京奧運僅有兩年，且一般預估經濟損失超過一兆日圓，不過美國國家廣播公司ＮＢＣ預估，巴黎奧運轉播廣告收入就將達到十二億美元，尤其本屆奧運強調兩性平權精神，參賽運動員男女比例均等，將吸引更多女性商品產業投放廣告。

隨著清倉拍賣的庫存去化步入尾聲，綜合各廠說法，品牌廠採購力道已有逐漸回歸正常跡象。紡拓會資料顯示，今年首季美國服飾進口量出現二二年第三季以來首次成長、年增一．五％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奧運題材激勵

另一項數據則架構在美國持續降低對中國製造業依賴，縱然近五年中國服飾單價累計下跌二二％、其餘來源全面上漲，不過美國自中國進口額下降四○％，轉向印度、越南等東南亞國家。

根據Statista預測，二三年全球服飾產值約一．七四兆美元，到二七年會達到一．九四兆元，年複合成長率約三％，縱然短期內成長幅度將可望回歸到正常軌道，不過後續成長力道將會趨緩，成衣產業雖然可維持相對穩定，但是也代表代工業者若無法取得新客戶、新市場，在同業價格競爭之下，將很難出現成長。

而Statista數據也顯示，二二～二三年整體市場成長約十八．八％，尤其是女性服飾市場成長強勁，幅度達到二八．九％，銷售通路中Outlet成長率二七．七％，則表明市場對多樣化銷售渠道的需求，而在競爭激烈的快時尚市場，二一年市場規模九一二億美元，二二年提升至一○六四億美元，預估將持續至二七年接近一八五○億美元，除了反映消費者對於變化迅速的流行服飾需求外，實體店面搭配線上購物，也有助零售商與消費者達成雙贏局面。

再從另外兩個機構的報告來看，Maximize Market Research指出，二二年全球機能服飾規模二九四七億美元，預估至二九年將成長至四九二八．六億美元，年複合成長率為七．六二％，而Euromonitor則預測，二二年全球運動服飾銷售額達四二五五億美元，十年內將以六．二％的增速成長至七七一八億美元。

其中，戶外服飾成長性更高一些，年複合年均成長率為六．四％，高於疫情前十二年（二○○七～一九年）的三．七％。而二二年全球運動鞋銷售額總計一五二四億美元，預計至二七年年複合成長率為三．六％。

機能服飾需求成長動能強

綜合來看，不論是運動服飾或是機能服飾市場，需求成長幅度都將會高於整體服飾一倍以上。尤其是機能服飾市場，除了美觀之外，更重要的是功能性，吸濕排汗、隔熱、防紫外線、異味控制與耐用等，且廣泛運用於運動、戶外、醫療制服、軍事、防護裝與工作服等，北美市場具有主導地位，除了對於運動賽事的熱愛之外，戶外防水、防風等功能降低惡劣天候狀況影響，歐洲則是第二大市場，尤其是緯度較高的寒冷國家，亞洲也隨著可支配所得提高，帶動運動健身等保健觀念普及，需求正迅速成長。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2304期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

央行打房出大招！調升存款準備率　收縮銀行1200億元資金

央行打房出大招！調升存款準備率　收縮銀行1200億元資金

房價居高不下！中央銀行雖此次政策性利率不動，但卻祭出調高存款準備率0.25個百分點（1碼），中央銀行總裁楊金龍指出，此舉估計可以從銀行體系收縮資金1200億元；行庫主管表示，調高存準率是更實質且強而有力的緊縮措施，對銀行貸放資金造成抑制效果。

2024-06-13 17:41
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點，相關措施從明（14）日起實施。

2024-06-13 16:51
台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

老牌「市值型ETF」不讓「高股息ETF」專美於前，同樣呈現出亮眼佳績，富邦台50（006208）13日在台積電助攻下，規模站上1,000億元，股價跟隨台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元。此外，「高股息ETF」大華優利高填息30（00918）規模也來到312.7億元，超越富邦特選高股息30（00900）。

2024-06-13 16:42
4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

ETF吹起月配風，今年上半年已有數檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的產品野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946），與另外2檔同在今年募集、較早掛牌的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）一同觀察上市滿月股價表現和受益人變化，都以00946表現最佳。

2024-06-13 15:59
蜜月慘「蛋」　大武山掛牌日臉綠

蜜月慘「蛋」　大武山掛牌日臉綠

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今（13）日掛牌上市，不過蜜月行情失靈，盤中一度跌逾13％至49.5元，終場收53.1元，下跌4元或7％。針對近期蛋價下跌，營運長魏毓恆指出，還是會有一些浮動價格客戶的影響，不過因為大武山一半以上是合約價格，因此影響會比較小。

2024-06-13 14:41
快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51

讀者迴響

熱門新聞

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

即／威力彩3.52億一注獨得　獎落桃園

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

央行打房出大招！調升存款準備率　收縮銀行1200億元資金

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366