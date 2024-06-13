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卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

▲▼卓越成功每股配現金股利4.68元。（圖／卓越成功提供）

▲卓越成功股東會。（圖／卓越成功提供）

記者高兆麟／綜合報導

台灣最大教育集團卓越成功（2496）今（13）日召開股東會，並承認2023年財報，公司去年合併營收7.6億元、年增8.9％，每股盈餘5.48元、年增31％，會中也通過每股配發現金股利4.68元，配發率逾85％。

展望今年，董事長曾淑鈴表示，卓越除了深化既有各項業務，接下來將鎖定印尼擴大海外佈局，期待能為公司增添營運動能，目標營運可以持續向上，每季保持穩定成長。

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看好東協13國未來發展，卓越去年初鎖定印尼市場，與當地合作夥伴合資設立公司「PT GXI Digital Edtech（GXI）」，準備進軍當地中小學之線上數學學習及評測系統，並規劃華文學習課程，目標對象為前進台灣之白領階級，希望此跨國佈局，可以成為公司新的成長引擎。

曾淑鈴進一步說，目前卓越在印尼的經營方向，大致分成三項。首先，公司將在今年第三季成立示範直營校，課程除了延續在台灣的應試學科，還加上華語認證；第二是成立AI人才培訓學校，期待能把印尼優秀人才轉介回台灣，以補白領人才的不足；第三則預計建構國小安親系統進入印尼，讓中產階級的雙薪家庭培養優秀學子。

在國內，卓越旗下陳立教育已於人口成長的竹北地區，增設國小、國中、高中三個直營校，預計將成為今年發展的新亮點；另外，集團旗下陳立小學堂，除持續原本 STEMath 思維數學和符合課綱的能力數學與安親兒美及私立明星小學的合作模式外，更往上延伸至國中數理學科的合作，目前合作家數和地區都持續增長，國中學科的營收挹注可期。

董事方詳棋透露，未來公司將持續異業結盟、合併收購，藉此發揮營運綜效，估計今年下半年會有好消息。

曾淑鈴指出，去年新冠肺炎疫情流感化，實體授課恢復常態，旗下各子公司營收也逐漸恢復，在團隊穩健經營下，推升公司營運走揚，隨著公司持續優化營運體質、不斷推動業務發展，看好公司今年的營收、獲利可以優於去年表現。

關鍵字： 卓越成功

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