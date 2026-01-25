55688台灣大車隊職涯最重要「護花任務」　LuLu爸親駕載女出嫁

▲黃路大哥駕駛著55688計程車擔任女兒主禮車駕駛。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

藝人LuLu與陳漢典今(25)日舉行文定儀式，在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排貼有55688標誌、亮麗整潔的台灣大車隊2640)計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu的父親，擔任職業駕駛的黃路大哥，今日他換上筆挺西裝，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。

迎娶儀式現場驚喜不斷，黃路大哥一上駕駛座，下意識按下計費跳表機，清脆的「嗶」聲讓後座的新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑了出來，更逗趣的是，當車隊順利完成迎娶回到會場，黃路大哥還一本正經地列印出「125元」搭乘收據交給這對新人，象徵這趟幸福航程必須「照表操課」，把最穩定的幸福準時送達。儀式順利結束後，黃路大哥更發放大紅包給一同參與接送的55688台灣大車隊駕駛，感謝夥伴們情義相挺，共同完成這場別具意義的任務，也展現55688團隊深厚的情誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃路大哥2007年加入55688台灣大車隊後已將近20年，LuLu曾感性提過，爸爸的計程車是她的「移動避風港」，從小時候開車載她上下學，到成名後主動問一句「要不要接妳？」，這份專業默默守護女兒的心，正是黃路大哥對女兒無盡的愛。

▲左上圖55688台灣大車隊資資深隊員，黃路大哥擔任女兒主禮車駕駛；右上圖大車隊頒永久證照給陳漢典；下圖黃路包紅包給台灣大車隊夥伴。（圖／大車隊提供）

黃路大哥擔任職業駕駛這些年來，但這趟任務意義截然不同，當穿著婚紗的LuLu坐進熟悉的後座，這一刻，計程車轉化為乘載回憶的時光機，那些對女兒從小到大的接送承諾仍沒忘記，對他而言，能夠用專業的駕駛身分，開著計程車送女兒出嫁，是身為運將的最高榮耀。

新郎陳漢典對岳父長年的堅持感到敬佩，近期也在鏡頭前對自己的駕駛技術展現高度自信，幽默喊話：「開車真的蠻穩的，所以我有考慮加入大車隊，而且我岳父也在裡面！」這段話不僅展現了翁婿間的高認同感，更體現了陳漢典對岳父職人身分的真誠敬意。

55688台灣大車隊表示，黃路大哥的故事，是車隊中眾多優秀駕駛的縮影，他們在街頭守護乘客平安的同時，也透過這份專業守護著自己的家庭。同時，這場別具風格的迎娶儀式，同時展現計程車服務，早已超越單純的點對點接駁任務，而是能透過各種無限的想像，轉化為意義非凡的情感橋樑。

這場「護花任務」的圓滿，不僅是父愛的傳承，更完美詮釋了55688品牌的陪伴精神，見證無數人成長、跨越與成家的重要時刻。當黃路大哥停穩車輛，親手將女兒交給陳漢典時，這不僅是兩代人之間的接力，更證明任何職業都能成就偉大的守護，這不僅是人生故事的見證，更是55688品牌核心「一直都在、無處不載」的最佳寫照。

55688集團秉持專業服務與數位創新，是台灣出行服務的領航者。目前55688台灣大車隊擁有超過2.9萬名專業駕駛，服務超過1000萬名會員、市占率達 46%。透過 20 年的強大基礎實力，集團持續致力於「一直都在 無處不載」的品牌精神，打造全方位生活服務生態圈。