4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

ETF吹起月配風，今年上半年已有數檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的產品野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946），與另外2檔同在今年募集、較早掛牌的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）一同觀察上市滿月股價表現和受益人變化，都以00946表現最佳。

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攤開這4檔月配台股ETF上市滿月概況，從滿月股價漲跌表現來看，00946是這四檔中唯一繳出正報酬的產品，累積上漲3.89%，也是唯一價格處在發行價10元以上的產品，同期間台股大盤在科技權值股領軍下創歷史收盤新高，故以精選優質科技高息股的00946上漲同慶。

值得留意的是，在此期間，00946的表現也勝過同樣以科技高息股為訴求的台股月配ETF始祖00929復華台灣科技優息。而與00946在同一天掛牌的00944則小跌0.13%，至於00939和00940則在上市第1個月，分別下跌3.73%與10.65%。

從受益人角度來看，這4檔月配台股ETF上市第1個月都持續吸引投資人布局，以上市滿月之際的總受益人數來看，00940以超過99.8萬人奪冠，月增幅近18.2%，00939則以近34.2萬人居次，月增13.85%，而00944、00946雖然受益人數未若兩檔前輩多，但從月增幅來看，則都有近倍數、甚至超過一倍的增長，00946滿月受益人數近6.08萬人，一個月增加117.77%，00944則為近2.36萬人，月增84.32%，可見市場對於00944、00946兩檔新產品之認可度與持有信心也明顯提升。

市場法人表示，台股近期在Computex、Apple WWDC等議題與AI前景看俏等支持下，表現強勢，短期也須留意漲多股票或可面臨獲利調節壓力，不過展望下半年，鑒於科技產業持續處於復甦週期，加上AI熱潮持續發酵，AI PC及周邊傳輸介面發展如火如荼、記憶體迭代更新需求，以及消費性電子新品旺季等等，而台灣因科技產業鏈完整，並且在全球AI科技主流趨勢中扮演重要供應商角色，後市表現仍值期待，建議投資人不妨透過00946這類著重優質科技高息股的ETF來參與，一次兼顧成長與收益雙重目標。