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仁寶加入RE100　承諾2050年實現「100%使用再生能源」目標

▲仁寶電腦正式加入RE100。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠仁寶電腦（2324）13日宣布，正式加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露專案（CDP）合作領導的全球再生能源倡議RE100，承諾在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

RE100是一項全球性倡議，鼓勵世界上最具影響力的公司承諾完全使用再生電力，目前匯聚全球超過400家各產業的企業成員，致力於推動100%使用再生電力。仁寶表示，加入RE100顯示公司未來在再生能源方面，將積極發揮領導作用，推動環境保護與永續發展。

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仁寶強調，2024年是仁寶電腦創立滿40週年，從創立以來，公司長期關注營運對於社會、環境與生態的影響，並宣示永續發展的決心與承諾。

仁寶電腦總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，仁寶透過參與各種環境保護和永續發展的國際倡議與專案，更加了解如何將永續目標與企業的營運績效結合，把永續的實踐帶入每個人的日常工作中，讓每位員工能隨時隨地、自動自發地實踐永續。

伯納多羅說，此次加入RE100，進一步強化公司在應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源的推廣做出更大貢獻。

仁寶強調，除了積極推動廠區節能、自動化生產，研發環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更攜手所有轉投資的子公司，將在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

關鍵字： 仁寶RE100綠能再生能源

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