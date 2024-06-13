▲左上圖參觀者盡情體驗Taiwantrade Metaexpo；右上圖台灣的美食及飲品相當受歐洲人歡迎；下圖台灣之夜邀請南投仁愛鄉泰雅族親愛愛樂樂團演奏。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

史上規格最高的台歐經貿交流活動「2024年歐洲台灣形象展」於12日在德國柏林圓滿落幕，主辦單位經濟部國際貿易署和外貿協會除了邀請德國本地貴賓及買主，特別邀請英國、荷蘭、義大利、波蘭、匈牙利、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞等歐洲多國專業買主及大型企業觀展，歐盟產業聚落交流平台也組團觀展洽談。

貿協指出，自歐盟執委發布的歐洲綠色政綱(European Green Deal)宣示2050年達成碳中和，歐洲各國政府積極推動相關政策，循環經濟概念在歐洲得到廣泛認同和實踐。此次展覽主軸「Green Tomorrow」契合歐洲的綠色永續風潮，能在生活中落實的永續低碳產品及材質相當受歐洲消費者及買主歡迎。

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這次柏林展出，德國知名汽車集團及最大亞洲連鎖超市、義大利教學醫院、塞爾維亞大型3C賣場等企業等，前來柏林與我商面對面洽談，達成本展立足德國放眼全歐的目標。

參觀者對於由鳳梨纖維製成的提袋、衣服質感，及甘蔗渣材製成的吸管都感到不可思議。優織隆及鉅田潔淨的材料，獲Palermo University永續循環研究單位青睞，將進一步接洽。

MIT金選獎廠商斯傑利的銀離子除臭襪集低碳、抗菌、除臭、吸濕排汗等特色於一身，以寶特瓶為原料符合歐洲對環境保護的理念，成功開發潛力新客戶，後續商機可期。從廢棄物製成的包裝應用讓許多業者感到印象深刻，德國腳踏車零組件組裝包裝產品包裝業者E-bike，看到瑞鑫避震器的包裝結構設計，希望有機會可與臺灣的包裝設計廠商進一步合作。

本次展覽發現數位醫療和大健康趨勢亦受到歐洲消費者及企業的重視。倍智醫電的肺癌AI檢測軟體，可在病患肺部低劑量電腦斷層掃描(CT)影像中精確判別是否為惡性腫瘤，深受來訪歐洲醫療機溝及德國、荷蘭、義大利、立陶宛等業者肯定，預期將有很大的合作潛力。

來自義大利的口腔外科醫師對於台中榮總開發的頭頸癌淋巴結AI偵測系統極感興趣；此外，德國紅十字Deutsche Rote Kreuz醫療人員對於超象手持無線超音波和宇心的12導程心電圖設備非常感興趣，表示第一線急救人員目前沒有類似的產品，已討論採購使用的可行性。

致力於遠距醫療的遠東醫電產品，可提供第一線緊急救護人員與專業醫院即時數據聯繫，立陶宛業者表示非常符合該國遠距醫療需求，雙方後續將進一步聯繫。道體一世安的智慧針灸儀，非常適合在SPA或居家使用，也接到許多潛在買主的詢問。

其他主題展區參展商亦多有斬獲，立陶宛經濟及創新部政務次長澤麥提斯Karolis Zemaitis特別在德出差行程中撥空前來參觀，在參觀雷虎科技時表示，立陶宛正在建構無人機生態系，知道台灣也正在發展無人機產業，未來有許多可以合作的機會。

另微笑單車亦受到電動車、自行車業者的青睞，柏林共享單車平台營運商表示，目前所使用的自行車故障率高，希望與YouBike在自行車品項進行合作。

品味台灣區辦理的「台德連鎖加盟產業交流活動」，邀請到德國特許經營協會、電商平臺商、德國與奧地利最大連鎖加盟展主辦單位Cox Orange Marketing & PR GmbH到場，分享德國餐飲業及連鎖加盟產業相關市場資訊。而德國最大亞洲超市有意將鮮芋仙產品導入德國超市。

這次的歐洲台灣形象展受到歐盟高度重視，歐盟產業聚落交流平台(ECCP)特別籌組來自德國、法國、義大利、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞6個國家、7個產業聚落訪團共17人前來觀展及洽談，涵蓋了電子資通訊、半導體、智慧城市、智慧製造和智慧醫療等領域。

展覽首日辦理台歐商務合作研討會(EU-Taiwan Business Cooperation's Seminar)，由台歐產業聚落與業者共同參與分享，吸引許多買主現場聆聽。我商deya創辦人表示，透過這個研討會為榮獲Green Products Award的零碳背包進行首次發表，對拓展歐洲市場大有助益。

另外，波蘭每年舉辦逾50場專業展覽及500場會議的前三大會展機構Targi Kielce特別由總裁Dr. Andrzej Mochon率團參加本展，並與外貿協會簽署合作備忘錄，加深台波會展領域間的交流。

展覽次日辦理的「台灣之夜」集台歐政要、企業於一堂，在南投仁愛鄉泰雅族青少年「親愛愛樂樂團」演奏悠揚的望春風旋律聲中賓主盡歡，讓台歐之間的經貿與文化交流更上一層樓。