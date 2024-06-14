3招搶搭「輝達」發財列車　1檔ETF報酬率破30%

圖、文／鏡週刊

輝達（Nvidia）「1拆10」股票分割，於美國當地時間10日，以調整後120.88美元價格交易，昨天（6/12）收盤為125.2美元，拆股後輝達股價繼續飛。專家表示，看好未來AI大趨勢，直球對決當輝達股東是一招，買進「含輝量」高的ETF也是一個選項，無論如何，都要先上車再說。

▲輝達拆股後表現依然犀利，究竟如何跟著輝達列車賺一波？《錢鏡你家》節目全解答。（圖／鏡週刊提供）

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今年以來截至6/10，輝達股價累計上漲近146％，而6/10輝達拆股後，漲勢不停歇。事實上，輝達股票「1拆10」股價更親民了。基金醫生馮志源解釋，美股投資以「股」為單位，輝達拆股前股價破千美元，買1股需要4萬多元台幣，但拆股後則僅需要台幣4千多元，「就好像把蘋果切成好幾塊，一片、兩片的吃。」

拆股的好處其實不少，「股價變便宜，買得起的人變多了，股價自然有機會往上推動。」馮志源舉蘋果（Apple）為例，歷次拆股後，股價總是能再繼續上漲，「明星級公司就是有這種能耐，市場會期待拆股後再迎來一波高點。」

而買賣美股除了透過海外券商交易外，國內券商複委託也是一個方式；海外帳戶買美股，券商手續費幾乎為零，已不是比拚重點，要注意的是，不論金額大小，海外銀行匯款一次收費約新台幣700至800元，因此想參與美股波段行情的人，多會一次大額匯款。也因此對小資族來說，尤其是定期定額投資，國內券商複委託反而是較佳選擇。

但如果擔心股價波動大，又想參與輝達行情，該怎麼做呢？馮志源指出，買「含輝量」高的ETF最簡單，以00895（富邦未來車）為例，輝達占比達26%，今年以來報酬率即超過30%。想知道國內還有哪些ETF輝達占比重？請鎖定《錢鏡你家》節目https://youtu.be/4od3xUl8bOo。

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