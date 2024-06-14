新光金拚現增！不受「新板傑士堡」影響　總座：8月底前完成

▲新光金股股東會。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）今（14）日舉行股東大會，由於正值前董事長吳東進渉「新板傑仕堡案」風波，市場一度質疑會波及現增案募集，董事長陳淮舟表示，整個增資計劃已經經過很長一段時間努力；總經理陳恩光進一步表示，會依照金管會要求完成增資規劃，而這一次現增希望8月底前可以完成。

據了解，在金管會三令五申要求，新光金需完成對子公司新光人壽增資的法定義務下，新光金在3月底董事會決議辦理現金增資，採發行新股公開募集，預計發行總股數16.7億股，預計可募集125億元，已在5月20日申報生效。

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新光金在去年股東會改選變天，吳東進失去經營權，主導權由大股東洪士琪、台新金董事長吳東亮改革派取得，今日是變天之後，改革派面對小股東第一個股東會，現場擠爆小股東。

首先陳准舟對今年沒有發放股利致歉，他說「股東投資但我們不能回饋，這是我們抱歉的，我們會努力。」、但「我們努力經營，業務推展都有成就，短短5個月拿出成績，連續兩個月往上爬，感到榮幸。」

有股東問與台新金合併以及市場傳言中信金擬出手購併一事，陳淮舟表示，合併有簽保密協定，無法詳述，但經營團隊希望新光往好的地方走。

▲新光金股股東會，總經理陳恩光（站立者）回答小股東提問。（圖／記者陳瑩欣攝）

總經理陳恩光補充指出，合併要看縱效，是每個金控都要研究的，目前新光金談合併都還在很初步階段，沒有談到價格，且合併案股東、主管機關都要同意。

至於合併對像，他說「談戀愛，找對方表達有意願的優先嘛。」，這是評估主要考量。

對於吳東進日前以被告身分遭到檢調約談「新光新板傑仕堡案」，交保金額高達一億元，現場一名持有2.4萬股新光金長達20年的吳姓小股東哭訴「套牢比王寳釧慘，希望檢調對吳東進勿枉勿縱、吳東亮好好經營，讓股價回到票面。」