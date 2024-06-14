黃仁勳妖股「關不住漲勢」！慧友連飆9根停板　衝上近17年新高

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台兩周期間，被外界形容掀起「仁來瘋」，他在演講時秀出逾40家「黃仁勳概念股」隔天大漲，其中，慧友（5484）更是從那天開始一路連續跳9根漲停板，6月14日一開盤再度亮燈衝上60.5元漲停鎖死，創下2007年以來，近17年新高。

黃仁勳5月26日抵達台灣時引爆「仁來瘋」，尤其他在6月2日演講時，秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。多檔概念股在他離台後已稍作停歇，卻仍見慧友連續跳空漲停，從原先5月31日收盤價25.8元，如今K線圖像是「階梯式」跳上9根停板，已經跳到60.5元。

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慧友已是注意股，且自6月12日至6月25日共10個營業日列為「處置股」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。但即使「關禁閉」，也擋不住慧友的漲勢，被市場形容是最強、最妖的「黃仁勳概念股」。

資料顯示，慧友自1995年成立，深耕監控系統，並專注邊緣運算領域，研發出邊緣運送監控產品，主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，產品應用在車載領域，聚焦智慧交通解決方案，已經打入多家車用及運輸業，同時也整合工業電腦業務，打進英特爾（Intel）、輝達等供應鏈。

慧友截至2023年已經連虧7年，目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象。依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月營收近5,000萬元，年增60%；淨利約1,800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元。4月單月獲利已可彌補第一季虧損。

慧友5月營收5,763.9萬元，月增15.28%，年增105%；累計今年前5個月營收1.89億元，年增21.92%。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。