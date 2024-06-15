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好市多10年員工嘆「賺不到錢」還被老鳥欺負！網指1點：贏9成公司

▲好市多員工苦勸新人別來，（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多員工苦勸新人別來。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名在好市多工作10年的員工表示，每天工時8小時，超過時數就可以報加班，一小時1.67倍，但認為在這邊上班賺不到錢，升遷會被老員工擋下，還會被老員工欺負，主管也不會管，勸大家不要來，貼文一出卻遭網友質疑「那妳為什麼要待10年？」「外面公司9成都長這樣」。

該網友在Dcard發文，分享在好市多工作近10年的經驗，工作時間是8小時，如果超過工時，則會有1.67倍的加班費，工作內容也相對簡單，並有電腦調薪制度。

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然而，他也坦言，對於有家庭負擔的人來說，好市多的薪資可能不足以支撐家庭開銷。此外，如果想要在公司內部獲得升遷，沒有背景或不懂得討好上司的話，可能會很難達成。他更透露，有些老員工會因為有背景，而聯合起來對其他員工進行欺壓，主管多半選擇視而不見。

該員工表示，主管的決策往往是自以為是，而且不願意改變，對於員工的意見也多半置之不理，而當問題發生時，主管卻把責任推給員工。最後，該員工呼籲，對於正在考慮是否到好市多工作的人，要三思而後行。

貼文曝光，網友卻有不同的看法，「不要來，結果自己在裡面待10年」、「外面公司9成不都是這樣，你要不要去一些傳產、家族公司看，更嚴重的」、「你離職把位置讓出來啊，保證你100%會想回去」、「10年福利跟薪水都自動系統跳上去了，有些公司一輩子也沒有加薪多少」、「你講的缺點在每一間公司都會發生，你真正要學的是如何讓人看到你的好，在職場沒人有那義務喜歡你，請自己爭取」。

也有好市多員工留言，「他說得沒錯，新人不要進來，現在裡面很差，還會砍班，走一堆人，老屁股時數穩定沒在怕」、「在裡面除非主管喜歡你，或者你有後台，或是認識的人在裡面的，前提是這個人是主管或高層，或是被疼愛的員工，不然有認識也沒什麼用，總之普通人求生存也不容易」、「我今年剛進來還做得蠻爽的，現在生意差，每周只上4天班，每天6小時，還能領35K算不錯了，舒服」。

關鍵字： 好市多員工爆料工時長升遷困難欺壓

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