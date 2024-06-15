北市府產業發展局前進「2024年東京國際醫療展」　參展團報名中

▲北市府繼今年5月於印尼灣形象展打造「智慧台北，永續之城之後，10月將前往日本展現優質智慧醫療產業形象。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助台北市企業爭取疫後海外經貿商機，台北市政府產業發展局委託中華民國對外貿易發展協會辦理「台北市經貿拓銷計畫」，籌組實體經貿參展團，至海外市場辦理展覽交流、貿易洽談會、安排市場考察等產業交流，促使參展企業鏈結產業商機，強化拓銷效益，佈局全球市場，報名時間即日起至本月19日中午12點止。

台北市政府產業發展局前於今年5月率領11家台北市優質企業進軍印尼市場，以「智慧台北，永續之城」為主題在2024年印尼台灣形象展大放異彩。本次將聚焦另一個台北市優勢產業-醫療產業，規劃於10月率領台北市企業赴日本參加東京國際醫療展(Medical Japan Tokyo)，該展為日本頂級的國際醫療展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該展去年共計有591家廠商參展，觀展買主達16,016人次，展出內容主題包括醫療及康復設備用品、醫療BPO服務、醫療IT、社區醫療系統、社區養老醫療護理服務及新創防疫專區等，為涵蓋整體醫療產業B2B的商貿展會。

為展現台北市優質、智慧的醫療產業形象，產業局將籌組「台北智慧醫療主題館」，以「智慧病房」情境式展出，展示台北市在智慧醫療、醫療器材、長照護理等智慧醫療實力，並協助參展企業拓展日本市場醫療商機！歡迎有興趣的台北市企業報名參加！報名時間自即日起至113年6月19日中午12點止，預計徵集10至12家企業，名額有限，可上網報名！報名網址:https://events.taiwantrade.com/1009-1011。

更多113年度「台北市經貿拓銷計畫」的相關活動詳情，可密切關注台北市政府產業發展局官網及FB粉絲專頁。