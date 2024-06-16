員工眼中的黃仁勳：沒被吼過「代表他不在乎你！」3特質成就輝達

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

輝達執行長黃仁勳以其領導風格和公司文化引起廣大關注，有外媒形容，黃仁勳在美國矽谷的地位如同搖滾明星，受到科技業大咖的讚揚，甚至被臉書母公司Meta的執行長祖克伯形容為「科技界的泰勒絲」。對此，有8位輝達的現任與前任員工也出面分享，黃仁勳如何以獨特領導風格和人格魅力，帶領輝達在科技界獨樹一格，成為眾人矚目的焦點。

根據美國財經媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，有8名輝達的現任與前任員工接受採訪表示，黃仁勳是他們見過「最聰明的人」，其領導風格融合了「高期望」、「理智誠實」與「追求完美」這3項特質，且能用簡單明瞭的方式將複雜的事物具體化，並在任何事情上都能深入研究。

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這些員工分享，黃仁勳的工作風格全力以赴，對細節一絲不苟，經常在簡報前檢查投影片，甚至在最後一刻提出修改建議以符合他的高標準；另外，他對員工和自己都寄予了高期望，被員工形容為「像一位體育教練」，期待他們能為了自己和團隊的利益發揮最大潛力。

員工們也透露，在輝達坦承錯誤被認為是一項重要的事情，因為黃仁勳提倡理智誠實，強調當出現錯誤時，要真誠面對並從中學習，雖如此高標準常讓員工在會議中感到極大壓力，但黃仁勳也會協助員工找出問題並催促他們解決，甚至以律師的審問方式逼問員工，「如果你沒有被他吼過，那代表他不在乎你」。

報導指出，儘管黃仁勳對工作有著高標準和嚴格要求，但他在公司內部也以慷慨和積極參與慈善活動而聞名，甚至會邀請員工到他在夏威夷的家玩，並因為喜歡料理，偶爾會親自為員工做早餐。

事實上，過去就有輝達前員工表示，黃仁勳在電子郵件的撰寫上有一套獨特的模式，並要求員工們效法，那就是「內容不要超過6行」，以確保內部快速有效的溝通，而正也因其獨特的領導風格和人性化的一面，創造了一種力求成長心態的企業文化，並推動輝達取得成功。