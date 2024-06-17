築間股東會通過申請上櫃案　海外版圖將插旗日本、東南亞

▲築間股東會。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）今（17）日召開股東常會，承認2023年財報及盈餘分派案，通過申請上櫃案暨辦理現金增資案發行新股，依公司法規定保留10~15%由集團所屬員工認購。展望今年，董事長林楷傑指出，下半年台灣將再開出逾20家店，海外版圖也持續擴大，前進日本及東南亞市場，為營運增添新動能。

築間2023年合併營收為57.63億元，年增32.69％；營業利益為5.08億元，年增40.81％；歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增30.52%，營收與獲利再創歷史新高，但因興櫃股本膨脹，EPS達8.61元，合計全年超額配息每股9.5元，配發率達110.34%。

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築間董事長林楷傑表示，2023年底再次啟動新品牌研發、展店及既有門店改裝計畫迄今皆開出亮眼成績直接帶動營收成長；2024下半年也將持續積極推動新品牌展店計畫，台灣將再開出逾20家門店。

海外部分，瞄準香港、日本及東南亞積極拓展海外事業版圖，繼今年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外第1家分店後，香港旺角將開出3個品牌，包含已於6月7日開幕「築間幸福鍋物」、預計6月下旬首度亮相的「築間台灣鹹酥雞」及7月下旬台灣人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進駐，打造築間一條街。

此外，日本則預計年底前在大阪市區精華商圈開出東北亞第1家分店，同時積極布局東南亞市場，持續擴大市占率增添業績動能，期待再創佳績。