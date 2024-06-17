國際投票指標機構Glass Lewis報告公布　支持網銀國際四名董事人選

▲網銀國際。（圖／網銀國際影視提供）

記者高兆麟／綜合報導

智冠(5478)將在6月24日召開股東常會並改選董監事，國際投票重要參考指標機構Glass Lewis今日發表最新報告支持網銀國際提名的4位自然人董事，認為他們能夠為董事會帶來更多元專業的影響力，建議累積投票給網銀的4位董事。

網銀國際表示，本著發揮股東行動精神，強化公司治理初衷所推舉的董事人選，包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，皆受到Glass Lewis的全力支持，深感欣慰。

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根據Glass Lewis的投票建議報告當中特別提到，智冠與榮剛的股份交換確實缺乏策略連結，過程決策也非常倉促及草率，並缺乏獨立性。而經過Glass Lewis的公正評估試算，表示合理換股比例應為智冠1股換榮鋼2.7~3.09股，凸顯出智冠的股東價值確實明顯遭到犧牲。此外亦提到莊璧華獨董曾多次對董事會決議表達反對意見，代表智冠的公司治理存在重大缺陷，而鑑於此次換股的規模影響甚鉅，Glass Lewis認為換股案應經股東會同意才符合尊重多數股東權益。因此，Glass Lewis反對智冠繼任的5名董事，並反對與台鋼相關的3名董事，建議投票支持網銀國際提出的4名董事。

對於外資機構Glass Lewis的建議報告，網銀國際樂見外資支持自然人董事的理念，讓投資大眾認識到自然人股東因為有責任追溯性，須以個人身分對全體股東負責，更能達到督促企業治理健全轉型與改革的目的，也期望股東們能慎重將Glass Lewis此份投票評估建議納入參考，選擇更能帶領公司前進的治理團隊。