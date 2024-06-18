IMD世界競爭力排名出爐　台灣排全球第8名

▲台灣全球競爭力排名第8。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第8名，在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續4年排名蟬聯世界第1。

在4大指標中，台灣企業效能全球第6名、政府效能全球第8名、基礎建設全球第10名，惟經濟表現滑落6名至世界第26名，主因2023年全球高通膨與高利率環境導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，加以廠商投資動能趨於保守所致。就細項評比指標而言，台灣有18項評比項目名列世界前3名，充分突顯臺灣企業家精神及科技研發的優勢。

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經濟表現部分，由上年第20名退步至第26名，主要是國內經濟、國際貿易排名退步所致；國際投資與就業排名則分別進步4名及2名，反映台灣在吸引外資與提升就業方面有所成效；另我國經濟複雜性指數、經濟韌性排名分別高居第2名與第5名，顯示台灣在追求經濟結構多元化，增強經濟風險控管能力獲得國際肯定。

政府效能部分，由上年第6名退步至第8名，租稅政策、體制架構與社會架構排名均呈上升；經商法規排名則與去年持平，惟有財政情勢退步1名到第7名，主因我國在全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，致使各級政府債務占GDP比率上升。

企業效能由上年第4名退步至第6名，生產力及效率、勞動市場與經營管理排名較去年下降1-2名，政府將持續精進推動具國際競爭力之人才政策，以滿足人才需求。社會大眾信任企業經理人、經理人具企業家精神排名高居世界第1，企業反應快、彈性大、顧客滿意度受到企業重視排名第2，董事會有效監管公司運作則高居第3。

基礎建設則由上年第12名進步至第10名，基本建設大幅進步7名至第30名，反映企業經理人肯定我國都市管理、航空運輸、商品與勞務的配送基礎設施等改善。另防疫解封，旅外國人返台恢復戶籍，亦是排名提升原因之一。此外，教育進步3名至第14名，技術建設與科學建設亦維持在全球前10名之內，醫療與環境則持平於第24名。細項指標中，每千人研發人力、研發總支出占GDP比率、企業研發支出占GDP比率、中高階技術占製造業附加價值比率等多項指標均名列世界前3。

國發會指出，IMD世界競爭力評比，可視為國家經社體系之總體檢，政府虛心看待評比結果，持續精進相關施政作為。今年全球經貿穩步復甦，國內製造業去庫存已接近尾聲，出口回升，帶動經濟穩步成長。行政團隊將戮力實踐總統所揭示的「國家希望工程」，致力發展半導體、AI等五大信賴產業，強化培育本土人才、延攬國際人才，推動創新創業，鞏固我國在世界競爭中的優勢地位。