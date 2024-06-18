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台股創高救不了！00936配最高今窘貼息　5檔明登場

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今日在台積電（2330）刷天價下，指數連6個交易日創高，不過ETF表現兩樣情。台新永續高息中小（00936）今（18）日除息，本次配息金額0.25元創新高，未獲台股創高加持反陷貼息，開盤半小時跌幅超過1%，與大盤逆勢而行，市場重新盤點5檔明日除息商品填息實力。

00936今日開盤45分鐘最低報19.1元，跌幅3.86%，成交量近4萬張。

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依照台新投信公告，00936是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，本次為第3次除息，配息金額從前次的0.16元拉至0.25元新高，並無動用平準金配發。

除了00936以外，明日還有5檔ETF接力除息，今為最後買進日。這5檔分別是元大台灣高息低波（00713）配1.5元新高、凱基優選高股息30（00915）配0.72元、大華優利高填息30（00918）配0.8元、中信綠能及電動車（00896）配0.45元、兆豐龍頭等權重（00921）配0.58元。

有別於00936在台股創高下貼息，凱基優選高股息 30(00915)基金經理人施政廷指出，00915 得以在今年以來台股的多頭氣焰中，繳出超越大盤的成績，主要歸功於追蹤指數的多因子設計，不僅止於以股息配發高低為主要選股條件，更重視持股品質、低波動等特性，因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機，推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

00929、00919接力秀

至於首檔月月配ETF復華台灣科技優息預計20日除息，每股配0.2元，明日為最後買進日。

群益台灣精選高息（00919）雖然預定6月24日除息，但最後買進日落在本周五（21）日，同樣受到市場關注。

關鍵字： 00936貼息ETF00915009180091900929

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