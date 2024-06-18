AI兆元商機搶上車！日盛全球關鍵半導體基金　7／1開募

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著6月COMPUTEX電腦展登場，全球科技巨頭再度齊聚，輝達執行長黃仁勳表示「AI的iPhone時刻來臨!」，炙手可熱的AI大趨勢儼然成為眾所矚目焦點，加上蘋果WWDC大會最新公布的人工智慧（AI）計畫，與微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈，未來AI帶領全球進入新格局後，位處AI商機最核心的半導體企業獲利與評價都可望進一步提升，2024年半導體黃金10年的兆元商機正式展開！

日盛投信預期AI人工智慧已形成半導體類股第4波十年多頭的起始，且從現在至2032年還有超過1.8倍營收成長空間，尤其AI技術的突破帶來的需求增長將會是一個長期趨勢，並非短期話題，宣布將於2024年7月1日開募全台首檔主動型半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」，聚焦半導體產業成長機會，為投資人尋找最具成長潛力或投資優勢之半導體企業。

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「日盛全球關鍵半導體基金」為全台首檔具A.C.T.3大優勢之半導體基金，其中「Active」指全台首檔主動型全球半導體基金、優選半導體明星大廠。

Chain為善用半導體在科技領域的核心優勢，全面掌握全球產業上、中、下游投資關鍵。

Team指台灣在國際半導體領域的研究首屈一指，日盛投信國內、外投資研究團隊長期深入科技產業，在半導體產業選股掌握度高，投資實力有目共睹。

「日盛全球關鍵半導體基金」研究團隊表示，根據研究機構統計，未來十年半導體市場規模將以12.3%的複合年增率(CAGR)增長，至2032年達到1.8兆美元規模，主要成長動能將來自AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用，各面向皆指向半導體將迎接黃金十年的到來。

不僅如此，「日盛全球關鍵半導體基金」研究團隊分析歷史走勢，第四季往往是假期節日密集的消費旺季，電子訂單與出貨量多達到年度高峰，而半導體以往也有此旺季題材，回測過去十年若在第三季初(7月)投資｢全球半導體指數｣統計三個月、六個月及一年後正報酬機率均高達80%，且平均報酬率分別為+2.9%、+10.9%及+24.6%，顯示投資長期投資之勝率更佳；進一步分析過去十年顯示，若市場排除遭逢聯準會快速升息的2022年、英國脫歐與貿易戰等政治事件頻傳的2018年，則一般時期之投資勝率便更顯優異。

「日盛全球關鍵半導體基金」研究團隊分析，AI 世代來臨，資料傳輸量愈來愈大，為達到資料運算之快速性與正確性，國際雲端服務商(CSP)對資料中心所需之AI晶片、AI伺服器等相關雲端基礎建設的提升需求孔急；故初期將持續關注半導體產業上游之相關硬體公司，國家則評估美國、台灣、歐洲、日本等市場，不侷限單一國家。