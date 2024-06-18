ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美重磅科技ETF成份股大換血　輝達獲百億美元增持

▲▼輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

文／中央社

美國財經頻道《CNB》報導，美股道富SPDR高科技指數基金將在本周調整配股比重，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將取代智慧手機與筆電製造商蘋果，與微軟成為基金的前兩大持股。

《CNBC》報導，美股道富SPDR高科技指數基金（Technology Select Sector SPDR Fund）依據市場資本價值的變化，很快就會調整基金的組成比例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

SPDR Americas Research主管巴托里尼（Matthew Bartolini）表示，基金的前3位投資將轉變為微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）與蘋果（Apple Inc.）。 巴托里尼指出，如果基金沒有選股限制，這3家業者在基金指數的比重都將超過20%，但ETF需分散投資，組成個股至少需佔基金比例的5%，若依照基金的投資原則，調整後的微軟與輝達成分各約為21%，蘋果將約有4.5%，但在6月14日前，微軟與蘋果各約為22%，輝達為6%。

市場研究機構Factset的數據顯示，目前這3家公司市值都約在3.2兆美元，差距僅約5000萬美元，都是重磅級業者，必須競逐基金成份股的前兩位。

道富SPDR高科技指數基金管理資產約710億美元，成分股若有15%變動，即代表超過百億美元的投資調整，道富SPDR未回應市場的預測。

巴托里尼表示，瞭解基金持股如何調整與配置，調整的頻率等都很重要，因為這攸關市場曝險與品牌背後價值，這會區隔基金之間的不同。 道富SPDR高科技指數基金依據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices），以浮動調整計算方式決定資金配置，若需調整，通常會在每週結束之前。

關鍵字： 財經輝達道富高科技指數基金股市投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大盤頻創新高！112檔台股基金「淨值績效長紅」　逾45萬人賺翻

大盤頻創新高！112檔台股基金「淨值績效長紅」　逾45萬人賺翻

台股近期漲勢凌厲，頻頻創新高，投信台股基金也跟著績效長紅，統計有112檔淨值同創新高，讓45萬名投資人賺翻。市場法人表示，台股現階段策略仍將著重選股，而金融市場漲跌有時加上個股波動大，建議投資人可以主動選股的台股基金參與上漲契機。

2024-06-18 10:38
黃仁勳隔9個月　出手賣輝達24萬股

黃仁勳隔9個月　出手賣輝達24萬股

根據外媒新浪報導，週一盤後，NVIDIA公告，CEO黃仁勳時隔9個月，又開始賣自家股票了，根據刊登在SEC官網上的文件顯示，黃仁勳在6月13日和6月14日分別出售12萬股公司股票，共計24萬股，出售價格介於127.78美元至132.23美元之間，總共獲得超過3100萬美元的現金。

2024-06-18 09:52
台積電ADR溢價飆近25%　彭博示警套利交易「帶來痛苦」

台積電ADR溢價飆近25%　彭博示警套利交易「帶來痛苦」

在AI熱潮推動下，台積電ADR（美國存託憑證）今年相對台股現股（2330）的溢價創下2009年以來新高，在2月春節台灣休市期間，更曾一度達到30%的高點。根據外媒《彭博》報導指出，由於台積電股價在台、美兩地交易市場差距至今已來到25%，而5年平均值不到8%，過往因期待兩者價差收斂而在台股買進台積電現股，同時放空台積電ADR的套利策略，套利風險也大幅增加。

2024-06-18 10:50
經長「不用每房裝冷氣」惹議　郭智輝改口：沒人的房間冷氣要關

經長「不用每房裝冷氣」惹議　郭智輝改口：沒人的房間冷氣要關

經濟部長郭智輝近日因提到「不用每房都裝冷氣」而惹出爭議，今（18）日他則澄清，他的重點是說要節能，不是說每房裝冷氣不好，而是說沒有人的房間冷氣要關掉，也希望大家可以改用高效能的冷氣，幫助大家節能省電，這樣電費就會比較低。

2024-06-18 09:42
台股創高救不了！00936配最高今窘貼息　5檔明登場

台股創高救不了！00936配最高今窘貼息　5檔明登場

台股今日在台積電（2330）刷天價下，指數連6個交易日創高，不過ETF表現兩樣情。台新永續高息中小（00936）今（18）日除息，本次配息金額0.25元創新高，未獲台股創高加持反陷貼息，開盤半小時跌幅超過1%，與大盤逆勢而行，市場重新盤點5檔明日除息商品填息實力。

2024-06-18 09:53
抽中現賺5.2萬！一詮申購價72元　報酬率破7成

抽中現賺5.2萬！一詮申購價72元　報酬率破7成

兩檔新股紅包別錯過！一詮（2486）辦理上市增資，每股承銷價72元，若以17日收盤價125元計算，抽中1張有望賺53000元，報酬率達73.6%。

2024-06-18 06:00
AI新賽局　謝金河曝「5大難以想像新時代」

AI新賽局　謝金河曝「5大難以想像新時代」

AI股商機帶動下，推升輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple ）與微軟（Microsoft）3家市值突破3兆美元，財信傳媒董事長謝金河表示，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，AI新賽局帶來5大難以想像局面的改變。

2024-06-18 10:11
IMD世界競爭力排名出爐　台灣排全球第8名

IMD世界競爭力排名出爐　台灣排全球第8名

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第8名，在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續4年排名蟬聯世界第1。

2024-06-18 09:19
台積電漲22元收943　台股大漲261點來到22757點

台積電漲22元收943　台股大漲261點來到22757點

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（18日）台股開高走高，終場大漲261點來到22757.43點，漲幅1.16％，成交量4583.74億元。

2024-06-18 13:38
台積電受追捧！3家美系外資喊買　目標價最高看1150元

台積電受追捧！3家美系外資喊買　目標價最高看1150元

三家外資釋出對晶圓代工龍頭台積電（2330）的最新報告，看好蘋果晶片需求上升，及蘋果智慧(Apple Intelligence)助攻，將台積電目標價上調至千元以上，其中最高1150元，更有外資喊出，最樂觀的情境是一旦台積電3奈米EUV突破成本降低，目標價有望上看1300元。

2024-06-18 13:25

讀者迴響

熱門新聞

無薪假增153人 製造業接單不穩、花蓮震災所致

台積電首公告庫藏股進度　已砸逾5億護盤

39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

住友擬關台南一條偏光片產線　業界：市占低影響不大

綜所稅首批退稅7／31入帳　4種人優先拿錢

抽中現賺5.2萬！一詮申購價72元　報酬率破7成

黃仁勳隔9個月　出手賣輝達24萬股

台股創高救不了！00936配最高今窘貼息　5檔明登場

主動式ETF最快年底問世　市場規模估逾2000億

台積電刷新高！漲23元至944　指數大漲近240點站上22700破紀錄

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366