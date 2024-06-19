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經理嘆「8年級生不積極」下班時間到就閃人！一票點頭揭1問題

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲經理感嘆8年級生工作不積極。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「8年級崇尚及時行樂」的話題不斷，比起咬牙扛房貸，許多人更願意做個躺平族，一名網友表示，最近8年級生陸陸續續進到職場，聽到經理們在聊天，突然嘆了一口氣，提到現在的8年級生工作都不積極，不願意加班，也不想要多學，貼文曝光，一票有感「公司給的薪水又買不起房」。

一名網友在PTT發文，「8年級在職場上普遍不積極的原因？」最近許多8年級的年輕人陸續進入職場，然而，在一次的閒聊中，聽到經理們感嘆，現在的8年級生普遍缺乏積極性，「準時下班、不想加班、不想多學、對公司沒凝聚力」，驚訝求問「這是真的嗎？」

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貼文曝光，網友指出問題出在薪資，「因為再怎麼努力也是窮光蛋一個」、「真的，不要出包給別人收就很好了」、「給多少錢做多少事」、「要是我剛出社會，看到那房價應該也會這樣」、「準時下班真的是現在潮流了，除非你們公司給得夠多」、「不想像你們一樣奴錯了嗎」、「一堆公司給27470元，準時下班剛好而已」、「如果只給得起香蕉，那當然只請得到猴子」、「薪水那麼低，傻子才加班」。

網友指出，加班費給得夠多，就願意加班，「不管幾年級都不想加班，要不要吞而已」、「如果加班一天可以賺四千，誰不加」、「正常人都想準時下班、不想加班」、「要加班也要看薪水給多少」、「薪水那麼低，傻子才加班，萬年不調薪，談啥積極性」、「認真加班幫老闆買跑車？」

還有網友指出，很多年輕人都在靠投資賺錢，「8年級都少年股神」、「炒房炒股賺比加班費多太多」、「股票太好賺了，誰要工作，做得要死要活領那什麼垃圾，專心炒股比較實在」、「有遇過來工作只是當副業，主要都有資金在搞投資了，每天上班都在滑股票，待幾個月人就閃了」。

關鍵字： 8年級生職場積極性薪水房價

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