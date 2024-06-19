中鋼砧板超夯！上萬名小股東來領紀念品　CP值高「排隊很值得」

▲中鋼股東會紀念品是「砧心有您」不鏽鋼砧板。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／高雄報導

擁有126萬名股東的中鋼（2002）19日舉行股東常會，今年約有9.3萬人來到高雄股東會現場，歷年的大話題就是中鋼的股東會紀念品，今年發放是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，也備受小股東關注。

中鋼股東會紀念品日前已在指定兌換處開放領取，很多小股東拿著開會通知書前往兌換。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪台北市發放據點，發現排隊人潮相當踴躍，約等待10分鐘領到。

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「我們非常喜歡中鋼的產品，每一年都來領，而且都相當耐用，CP值高，所以排隊很值得。」一名小股東表示，去年發放的粉藍色折疊傘「傘Q」就採用中鋼的高級鋼材，今年的不鏽鋼砧板組看起來很時尚，又主打抗菌，非常適合愛烹飪的家家戶戶。

另一名小股東表示，不鏽鋼砧板就不會生鏽，很方便又很健康，因此家人都有買一些中鋼股票，然後都來換紀念品，「我今天就換了5份砧板。」每一年發放不同產品，而且材質都很好，就可以投資來換。

還有一名退休6年的中鋼員工表示，回想30年前剛到中鋼廠區報到時，現場還只是甘蔗園，退休後內心還是想著中鋼；這次來現場拿股東會紀念品感到很不錯，看起來滿實用，公司每年都有進步，「今天來到股東會現場真的很高興，內心也很感謝。」

事實上，這款不鏽鋼砧板還一度傳出缺貨，不過中鋼表示，今年有增加幾個發放點，人潮分散不擁擠，如果有單一地點發放完畢的情形，也會通知其他通路協助調度，紀念品數量很充足，人人都可領得到，請股東們放心。

中鋼「多功能砧板」可拆卸的兩層，一面是抗菌不鏽鋼，翻到另一面還有瀝水功能。中鋼強調，考量國人重視食安衛生，並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮，中鋼「砧心有您」不鏽鋼砧板組，可在親近大自然使用，也可與家中現有砧板輪替使用，是一款戶內外皆適宜的生活良品。

▲中鋼股東會紀念品指定兌換處，很多小股東拿著開會通知書前往兌換。（圖／記者楊絡懸攝）

▲中鋼股東會現場，上萬名股東排隊領砧板紀念品。（圖／中鋼提供）