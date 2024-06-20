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和碩搶攻122元「寫歷史股價新高」！AI領域激勵亮出大紅柱

▲和碩董事長童子賢（左）與和碩技術長徐衍珍揭幕全新伺服器實驗室，展示AI伺服器展品。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢（左）與和碩技術長徐衍珍揭幕全新伺服器實驗室，展示AI伺服器展品。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

和碩（4938）20日早盤以117元開出，一度上漲逾4%，飆至122元寫歷史新高價，K線圖明顯亮出大紅柱。和碩近年從蘋果概念股轉向電動車、AI領域，健康調整營收比重與體質，是輝達（NVIDIA）機器人智慧工廠應用合作廠商之一，更是AI伺服器的供應鏈夥伴。

「進入AI領域永遠都不嫌晚，不怕沒飯吃！」和碩董事長童子賢表示，AI潮流是眼下非常重要的新趨勢，不論訂單可見度、還是實質技術的躍升，都有明確的成果，他也相信未來幾年AI PC、AI手機愈來愈熱鬧。

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針對生成式AI後市發展，童子賢認為，小型的語言模型將「雨後春筍」，出現在終端裝置的應用上，當用戶沒有網路時，不用再透過網路雲端使用AI，而是直接在AI PC或AI手機方便使用相關應用，並且處理較機密的文件，這些AI生成的工作都會帶動整個產業的發展。

和碩5月合併營收931.04億元，月增3.82%，年成長2.74%；累計今年前5個月營收4,331.79億元，年減16.08%。和碩指出，3大產品線包括資訊產品、消費性電子產品、通訊產品，5月表現相較4月、去年同期相比，各有消長。

另外，和碩近年也積極布局5G O-RAN專網，打造國產系統結合低軌衛星通訊，落實在陽明海運的海事應用，擴大通訊場域及技術運用的可能，並進一步強化海上通訊的韌性。

關鍵字： 和碩AI股價營收伺服器

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