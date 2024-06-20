00936嚴重貼息！連跌3天關鍵曝光　折溢價失調

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

月配、高息台新永續高息中小型ETF（00936）本（6）月配息金額拉高至0.25元創新高，卻未受惠台股創高加持，本周二（18日）除息至今（20日）3個交易走跌，陷貼息窘境，有別於過去二次除息1日即填息走勢；專家點出，關鍵在股價高於淨值，而隨著18日初級市場打開，股價漸貼近淨值，股價或見止跌訊號。

00936在去年底上市掛牌，今年4月迎來首次配息，每股配發0.11元，5月配息提高至0.16元，二次除息都在當天即完成填息，但本月除息，股息再拉高至0.25元，以除息前一日收盤價計算，年化配息率高達15%，無奈除息至今3個交易日，股價天天走跌。

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專家指出，ETF除市價外，還有每天投信公布淨值，是依照ETF的資產計算所得的價值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，ETF精神在於「市價會朝向淨值靠攏」。

由於台新投信在11日公告「6月12日起暫停受理初級市場申購」，市場缺乏調節機制，市場投資人因看好其高配息，加碼買進，推升股價，卻造成嚴重偏離淨值，12日溢價從前一日0.5%跳升至逾2%，14日、17日跟一下子跳升逾6%，隨著公司公告「6月 18日起進行初級市場配售」，18日溢價幅度馬上縮水至4%以下，昨日溢價更進一步壓縮至1.88%。

00936今日股價以下跌0.1元、18.85元開出，早上11點前最低來到18.80元，跌幅較過去2天收斂至1%以內。