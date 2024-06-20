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台積電熄火別怕！鴻海、廣達狂歡「亮出大紅柱」　拉台股刷新高

▲台股20日以23,406.10點作收，上漲196.56點，漲幅0.85%，寫歷史新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

多日股價創新高的台積電（2330）20日熄火，以平盤981元作收，資金轉向AI股狂歡派對上，其中，鴻海（2317）開平走高，終盤大漲14.5元，漲幅7.14%，以217.5元作收，續寫2007年12月以來波段高點，總市值也突破3兆元大關。

美股19日因「6月節」（Juneteenth）休市一天；歐洲主要股市多收黑。台股20日開盤23,196.69點後微幅下跌，隨後翻紅，終場以23,406.10點作收，上漲196.56點，漲幅0.85%，寫歷史新高紀錄。

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鴻海主要受AI伺服器、蘋果（Apple）AI應用等題材激勵，加上即將在7月2日除息、配發每股5.4元現金股利，近期股價走勢展開除息行情，20日終場成交量17.71萬張，收盤價217.5元也推升總市值達3.02兆元，成為台股史上第二家市值突破3兆元門檻的企業。

值得注意的是，「鴻家軍」也跟進上漲。建漢（3062）以31元漲停價作收；位速（3508）也以31元漲停價作收；訊芯-KY（6451）更飆至270元漲停，寫歷史股價新高，K線圖紛紛亮起「大紅柱」。

其他如陽程（3498）大漲6.8%、鴻準（2354）也大漲6.18%；另像是京鼎（3413）、碩禾（3691）、正崴（2392）、GIS-KY（6456）、森崴能源（6806）、中揚光（6668）等，都見到至少3%以上漲勢。

另一方面，在輝達（NVIDIA）發表「地表最強AI晶片」GB200後，被視為GB200大贏家的廣達（2382），也因為今年第三季開始向北美雲端服務供應商（CSP）出貨，備受市場高度期待。

廣達20日盤中一度觸及最高331.5元，改寫24年來新高，並以330元作收，上漲14元，漲幅4.43%，成交量超過7.2萬張。市場認為，廣達預計下半年開始陸續出貨GB200相關產品，今年AI營收貢獻將會呈現明顯的增幅。

關鍵字： 鴻海台股台積電廣達股價AI股

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