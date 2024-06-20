▲Oomii集團與富邦證券簽約，啟動上市輔導計畫。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣新創AI雷射光學科技公司Oomii今日宣布IPO計畫，正式與富邦證券簽訂上市輔導合約，並預計今年底送創新版，最快明年六月上市。Oomii表示，將提供全新雷射視覺輔助科技導入先進雷射視網膜成像系統，率先鎖定數位雲端三大應用領域。

Oomii（HorusEye Tech）成立於2018年10月，隨即在2019 Audi Innovation Award(AIA)決賽暨於台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）贏得雙項冠軍殊榮，亦於2022年7月KPMG安侯建業與匯豐集團共同公布《亞太地區創新巨擘企業》榮獲台灣前10大創新巨擘企業。

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Oomii研發團隊成功運用雷射視覺輔助科技導入AR 視覺障礙智慧眼鏡，今年五月已經取得美國FDA認證與先前多國專利佈局完成。目前第一代產品主要訴求提供良好影像品質輔具供視覺障礙患者使用，預計2025年規劃提供更進階版本，視障智慧眼鏡以AI+AR科技，輔助視覺障礙患者更精準的辨識環境，增加周遭人事物預警及導航功能，進一步也能將視覺影像紀錄存放在雲端，加入語音辨識直接操作物聯網，方便患者在生活及工作上提高運用及效率，徹底解決視覺障礙患者視力與真實景深的需求。也因Oomii雷射視網膜成像光學的雙眼成像專利，目前正與大型教學醫院合作，解決眼底黃斑部病變的AR 智慧眼鏡。

3D AR手術導航系統以現行手術定位系統搭配Oomii頭戴式顯示以及手術顯微鏡精準疊像的API系統，亦於2023年5月取得美國醫療發明多項專利， 期望Oomii AR 3D手術導航系統，可以成為輔助醫師在骨科微創醫療手術過程中的最佳精準利器。

針對目前各大藥廠積極突破針對加速及縮短新藥開發時程上投入大量的資金與心力，Oomii 也同步發展MolRx軟硬體系統，利用AR 3D影像加上觸覺回饋系統與特殊MD分子動力學模擬系統，確實可以縮短驚人新藥開發的時間。

集團創辦人暨執行長 陳台國深具信心的表示，未來將持續提供更多新創技術與科技產品運用，繼續在各領域上研發全新的應用。Oomii集團將在富邦證券協助下進入資本市場，延攬海內外優秀人才加入，爭取更多國際業務合作機會。