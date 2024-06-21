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鴻海上200元並不貴？　除權息「前後慣性」一次看懂

▲鴻海董事長劉揚偉（中）。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股華安

鴻海上兩百！鴻海並不貴？但這點你必須搞懂！鴻海除權息前後慣性一次看懂！除權息前1～2個月近十年高機率出現行情，技術線一次看懂。

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2016年六月郭董曾喊出：「鴻海股價沒到200元，不會退休。」而2019年6月21日，劉揚偉接替郭台銘出任鴻海集團董事長，郭台銘改任鴻海集團董事。2023年9月3日，因郭台銘參選總統選舉，宣布辭去鴻海的董事職位。而郭董退休價如今終於到了！在AI及蘋果光的帶領下，鴻海今年漲幅高達91%，那鴻海漲這麼多！財報真的有成長嗎？或是未來真的會成長嗎？讓我們先看看近期鴻海的獲利能力。

從數據中我們可以得知，鴻海（2317）近三年來獲利能力並沒有什麼明顯成長，但營益率部分有出現慢慢攀升的情況，由2020年2.07%升至2023年2.7%，而5/31鴻海（2317）董事長劉揚偉曾在股東會上表示，在2023年全集團達到6兆台幣的總營收中，手機相關、伺服器及零組件，都已經各自是營收達到兆元台幣的重要事業，而隨著AI伺服器業務的強勁動能，光是這塊事業本身就可能成長為鴻海的兆元事業。2023年鴻海AI伺服器營收有3000億台幣，預估2024年可望成長40%，在鴻海整體伺服器營收佔比也將30%提升至40%。

依照劉揚偉的描述，我們可以得知鴻海（2317）今年AI伺服器營收約在4200億台幣，占整體營收約7%，而後續將持續成長，未來AI伺服器營收占比可望超過15%以上。AI伺服器也可望帶動鴻海的營益率、毛利率微幅上升，法人預估鴻海毛利率可升至6.32%、營益率升至2.78%。今年預估蘋果手機的銷售數字也可望出現較大的回升，因此「長期來看」，鴻海200元並不貴。

但短期來看，鴻海屬於大型權值股，且過去來看鴻海每逢整數關卡必有壓力。光是鴻海的一百元就盤整了將近三年，而7月2日鴻海將除權息。根據鴻海過去除權息經驗來看，鴻海在除權息前1～2個月近十年有90%機率都有較大的上漲行情，僅2018年除權息前行情較差。「除權息後」則高機率出現貼息情況，且填權息的天數來看，過去均要花費較長的時間。近年資料來看，鴻海時常短期高點均落在6、7月除權息前一周。

以下為近五年鴻海（2317）除權息前後的股價走勢。

結論：以後6～7月不知道買誰！買即將除權息的鴻海（2317）就對了，至少統計上勝率真的挺高的。

► 原文出處：鴻海上兩百！鴻海並不貴？但這點你必須搞懂！鴻海除權息前後慣性一次看懂！ 本文已獲授權，未經同意請勿轉載。

關鍵字： 鴻海除權息AI伺服器投資股價

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