台積電今又砸近3億買回庫藏股　均價975.53元破紀錄

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）庫藏股買不停，今（20）日再度公告單一交易日砸近3億元買回自家股票，累計自6月6日已來已敲進13億9832萬7370元，其中連今日在內，最近3個交易日「日日都近3億元」，特別是本日買進均價已來到975.53元，再刷公司買進庫藏股新紀錄。

同時，台積電今日也公告，限制員工權利新股收回註銷，完成實收資本額變更登記，原先在限制員工權利新股股份註銷減資前，台積電實收資本額為新台幣259,350,309,920元，流通在外股數為25,933,629,242股，每股淨值為新台幣140.19元，在限制員工權利新股股份註銷減資後，實收資本額降為新台幣259,336,292,420元，但在外流通股數和每股淨值不變。

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台積電先前宣布實施庫藏股，不過儘管連日砸重金買回自家股票，卻不是為了護盤，台積電日前就曾說明，實施庫藏股是為抵銷發行限制員工權利新股會造成股權稀釋的影響，董事會也核准買回自家公司股票3249張，買回金額上限為41.61億元，以目前台積電斥資13億9832萬7370元來看，還有不少資金空間可以實施庫藏股，以張數來看，也還有超過1700張買回空間可以實施庫藏股。

細看台積電從17日以來向外公告這波庫藏股買回進度，17日首度揭露時每股均價917.97元，但18日每股均價已來到943.76元，昨（19）日來到972.15元，次次刷新公司買進庫藏股紀錄，雖然台積電今日盤中股價一度走跌，終場以平盤981元作收，但公司揭露庫藏股均價已來到975.53元，再度破錶。

台積電6月6日公告，這波庫藏股預定買回3249張，每股買回區間下限為董事會決議當日收盤價的70%，亦即598元。至於每股買回區間上限則依董事會決議前10個營業日或30個營業日平均收盤價的150%取高者估算，亦即為1281元。

截至目前為止，台積電已買回1479張自家股票，還有1770張可敲進。