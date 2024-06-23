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統一超多元招募打造青銀跨世代共融　儲備幹部挑戰年薪百萬

▲統一超儲備幹部挑戰年薪百萬。（圖／統一超提供）

▲統一超儲備幹部挑戰年薪百萬。（圖／統一超提供）

記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）架構青銀跨世代創新招募管道，針對年輕族群及樂齡夥伴有不同培育活化方向，目前聘用中高齡占比達近3成，也深入校園投入「儲幹先修班」機制，儲備幹部年薪更挑戰百萬元。

統一超表示，有鑑於人口老化加速影響，自2018年起跨部門整合成立樂齡計畫專案，並透過省力化、適齡性、工作站等3大方向著手；也與勞動部勞動力發展署合作，透過職務再設計提供適合中高齡夥伴的樂齡學習計畫表，積極推動工作站營運模式。

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統一超指出，目前聘用中高齡占比已高達近30％，等於7-11門市每4位夥伴就有1位中高齡；另統一超今年更創超商通路之先首推「中高齡行前訓專班」，將透過各地區就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，提升中高齡從業者的優勢價值。

統一超提到，針對少子化也深入校園投入「儲幹先修班」機制，透過實務課程、舉辦商業競賽及推動永續教育等3大面向，活化青年招募管道，與求職市場接軌，鼓勵學生於學習後至統一超門市實習，落實「畢業即就業」精神；另統一超每年都會調整新進人員起薪，其中儲備幹部在培訓期的年薪如學士68萬起、碩士78萬起，後續依績效調薪加上相關福利搭配，年薪更能挑戰百萬元。

統一超也不斷強化產學合作的深度與廣度，如今年5月舉辦的商業競賽更跨足其他關係企業，包含foodomo、統一資訊、統一速達、捷盟行銷等，讓學子在永續發展、人工智慧、電子商務、宅配服務及智慧物流等領域提出創新方案，成功激發了超過500位大學生的創新思維，獲獎的學生更有機會直接錄取統一超儲備幹部、儲備人才培育計畫，或是推薦給關係企業優先錄用。

關鍵字： 統一超

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