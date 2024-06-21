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台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

投資達人、超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中，傳授投資人台積電安心買進術。

▲投資達人、超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中，傳授投資人台積電安心買進術。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今年來，台積電股價從590元一路上漲至最高984元，漲幅超過65%，帶動台股上漲逾3成。護國神山在AI投資浪潮下大發威，投資人看得心癢手癢、恨不得全押進場；但接近千元的台積電，該怎麼布局才能避免受傷，且穩穩獲利？

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台積電獲利展望良好，激勵股價一路攀升；境內外投資法人紛紛調高目標價，看好未來2年股價有機會挑戰1800元。「外資怎麼喊不重要，要看他怎麼做，這麼看好台積電，那手上到底有沒有持股？仔細看會發現，外資對台積電確實是真愛，目前持有台積電約100萬張，平均成本大概在692元。」投資達人、超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中指出。

他指出，在外資交易過程中，台積電持有成本可能會墊高，之後若股價漲多修正，價格接近外資成本價、約700元，且籌碼部分未鬆動，那麼這價位就是好買點。「對外資來說，700元的台積電是保底價格，一旦跌破就會賠錢，因此若長線看好，外資會積極加碼，籌碼不會像土石流般鬆動。但目前台積電股價980元，要跌回700多元機率可能不高，此時就可利用定期定額方式，壓低進場成本、分散布局。」

王仲麟舉例，假設投資人手上有200萬元想投入台積電，就可利用每月投入10萬元方式，以20個月分批進場，拉長時間布局；或以週為單位，每週投入2.5萬元買台積電零股；好處是可化解投資人常遇到的2個矛盾，一是買進後就下跌，另一是賣出後就上漲；對一直嫌貴，一直不敢進場、但又想參與AI多頭行情的人來說，透過定期定額方式，就不會有被當韭菜的感覺。

但手中已有台積電，此時卻不知如何下車、獲利了結的投資人，就可利用台積電還原週KD找賣點；一旦KD在高檔出現死亡交叉，且低點跌破，那麼還在車上的投資人，就可先離場，待日後有機會再將台積電買回。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現，https://youtu.be/ssmwh57mOj0

外資持有台積電成本約在700元 接近而籌碼未鬆動就是好買點

▲外資持有台積電成本約在700元 接近而籌碼未鬆動就是好買點

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關鍵字： 鏡週刊台積電

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