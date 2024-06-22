太早賣輝達！孫正義少賺4.8兆元　懊悔「逃走的魚很大」

▲日本軟體銀行集團執行長孫正義。（圖／路透）

記者林潔禎／綜合報導

投資大亨、軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義（Masayoshi Son）在21日年度股東大會上，對少賺1500 億美元（約折合台幣4.85兆元）的錯誤表示遺憾，孫正義說，「我不得不含淚賣掉輝達 （NVIDIA）的股票，因為當時軟銀的願景基金要求獲利入袋」、「想起那些我錯過的事情真是令人沮喪」，他懊悔說「逃走的魚很大」。

輝達本周二（18日）股價終場135.58美元作收，市值超過3.3兆美元，超越微軟，成為全球市值王；而截止昨（21）日以126.57美元作收，市值3.11兆美元，低於微軟3.3兆美元、蘋果3.2兆美元，落居全球第三。

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根據《華爾街日報》報導，2019年，願景基金出售了輝達全部4.9%的股份，並獲得了33億美元（約折合台幣1068億元）的投資回報，這似乎是一場巨大的勝利，因為軟銀斥資約 7 億美元（約折合台幣227億元）購買了其股份，但那時輝達崛起才剛開始。

報導稱，如果軟銀的基金繼續持有輝達股份，那麼這些股份如今價值約為 1600 億美元（約折合台幣5.1兆元），這意味著軟銀在 2019 年出售該股份而錯失了超過 1500 億美元的收益。

孫正義還透露，他曾經計劃讓輝達成為他的科技集團的一部分。孫正義表示，軟銀於 2016 年收購英國晶片設計公司 Arm 的一個月後，與輝達首席執行官黃仁勳共同坐在加州自家的院子裡就一項潛在的收購進行了4小時的討論。

孫正義回憶說，「我買了Arm，現在我想買下你（此指輝達）」；希望收購輝達並將該公司私有化，同時讓黃仁勳繼續擔任領導者，但交易沒有成功。

報導稱以此向輝達詢問，但輝達拒絕置評。

不過幾十年來，孫正義仍取得了許多投資成功，包括對中國網路公司阿里巴巴投資 2000 萬美元，最終產生了數百億美元的回報。

Arm 也成為孫正義最熱門的產品之一。軟銀擁有 Arm 約 90% 的股份，該公司去年在美國上市，截至昨（周五）收盤，其市值為 1680 億美元。



