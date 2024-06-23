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10年增10倍！綠領人才需求大爆發　半導體、製造業最旺

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲2024年平均每月有3657個綠領職缺，年成長幅度高達73%。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

根據人力銀行統計，近10年綠領職缺成長達10倍，永續管理師、碳盤查管理顧問師等成為熱門職缺，其中又以製造業、半導體產業需求占最大宗。專家表示，擁有ESG知識就是「多一雙翅膀」，建議有志投入者透過上課、考照等方式提升職場競爭力。

減碳成為必修課

淨零浪潮襲來，減碳幾乎成為各行各業的必修課，製造業須揭露產品碳足跡、上市櫃公司有責任申報永續報告書。104人力銀行職涯教育長王榮春受邀到學校演講，也發現越來越多人在問「什麼是綠領工作」、「綠領工作在做什麼」。

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綠領工作的定義

根據聯合國環境規劃署（UNEP）與國際勞工組織（ILO）等機構定義，綠領工作為「無論農、工、服務業或公部門，任何有助保存、維護、重建環境品質的適宜工作皆屬之」。簡言之，是指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業。

澳洲新南威爾斯州政府對綠領（green collar）有更明確定義，主要指任職於綠色組織的管理者、專業及技術人員、文書、銷售、服務乃至僅具一定技術水準或學經歷員工；或在其他不歸為綠色組織中具備綠色技能和執掌的管理者、專業人士和技術人員。

104人力銀行數據顯示，每月平均工作數為112.7萬，其中有3657個綠領職缺。王榮春表示，綠領工作仍屬新興領域，在整體工作數占比小，但近年在國際客戶要求、淨零法規和政策等推升下，相關工作數量快速成長。

▲▼太陽能板,綠色能源,再生能源,節能減碳,環保,綠電,太陽光電。（圖／記者李毓康攝）

▲不少人會好奇什麼是「綠領工作」，簡言之，是指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業。（圖／記者李毓康攝）

根據最新統計，2024年平均每月有3657個綠領職缺，年成長幅度高達73%，拉長時間觀察，近10年成長幅度更高達10倍。其中以一般製造業、電子資訊／軟體／半導體相關產業需求最多，平均每月徵才數量超過千個，合計占整體綠領人才需求近6成。 若以減碳、零碳、綠色能源、綠電、綠色建築、生態保育、永續等關鍵字搜尋綠領職缺，人力銀行網站顯示的熱門職缺，包括永續管理師、碳盤查管理顧問師、綠電交易員等，不僅製造業開缺，銀行、連鎖量販店和會計師事務所也都釋出相關職缺。

進一步觀察工作內容，永續管理師須掌握國際永續發展趨勢及相關法規，擬定企業ESG策略、執行計畫，由於企業也越來越重視內部人力培訓，永續管理師也須規劃永續相關教育訓練課程；碳盤查管理顧問師則負責執行溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查輔導，以及開拓永續議題商機。

▲▼中國國家發展和改革委員會將在19日啟動全國統一的碳交易市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲企業對永續管理師的需求大增。（圖／達志影像／美聯社）

綠領工作未來發展與薪資

王榮春分析，淨零人才主要分為管理、工程2大類。管理類的ESG永續管理師，負責公司財務、永續報告和碳盤查，尤其越來越多行業要求製作永續報告書，使企業對永續管理師的需求大增；此外機械、電機專業背景人才，則投入綠能、環保、ESG設備相關工作。

在發展綠能政策推動下，王榮春表示，離岸風電開發專員／工程師、太陽能維運工程師等相關職缺被視為高薪的綠領職缺，人才專業技能含量較高，科系要求包括河海或船舶工程、海洋學相關或工程學科類。 雖然特定領域要求的技術含量偏高，但王榮春也觀察企業招聘綠領人才時，歡迎新鮮人的職缺將近2000個，且以不限科系為最大宗，其次為工程、機械以及商管學群，顯示企業對沒有工作經驗、或是沒有淨零相關專業的應徵者抱持開放態度，不過也反映目前大學相關課程資源較少。

看準綠領人才需求趨勢，近期東海、中央和台師大等學校陸續開設相關課程。王榮春建議，對環境保育、ESG領域有興趣的學生，能夠先參與課程、取得證照，求職時會比較吃香，擁有ESG知識就像是在既有專業上「多一雙翅膀」，提高未來就業競爭力。

他指出，透過參與淨零課程，不僅替自己創造徵才時的加分條件，包括取得ESG相關證照和實務經驗，另一個隱形的好處是認識業內人士，與業界講師保持良好關係，也是未來進入職場的絕佳跳板。

至於綠領薪資是否具備競爭力，王榮春表示，發現許多綠領的工作職缺會寫面議，依照規定，面議的薪資為新台幣4萬元以上，若拉長工作年資，綠領人才的薪資成長幅度也會比其他職位還要高。

關鍵字： ESG綠領求職104永續

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