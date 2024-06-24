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台泥旗下三元電池廠打造虛擬電廠　年減碳達1400噸

▲Molicel電池廠獲LEED黃金級認證。（圖／台泥提供）

▲Molicel電池廠獲LEED黃金級認證。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）旗下鋰電池品牌Molicel高雄三元電池廠，獲美國LEED及台灣EEWH綠建築雙金認證，是全台灣首座獲綠建築的高階鋰電池廠，採用自行研發的EnergyArk安全水泥儲能櫃作為虛擬電廠，年減碳量估達1400噸，整體照明用電密度低於國際標準70%以上。

台泥表示，Molicel高雄三元電池廠以符合零碳建築趨勢的「預鑄工法」，減碳達7%，同時縮至少50天工期，大幅降低廢棄物及空氣揚塵；另外採用高效率空調系統架構及變頻控制，並結合製程熱回收系統，節能達42%以上。

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台泥指出，Molicel高雄三元電池廠除低碳節能外，也強化節水設計，以回收雨水100%替代自來水供沖廁與澆灌，整體日常節水率達30%以上，同時基地上廣植原生喬木、灌木及草花，比一般建築固碳量提升50%；在提升氣候韌性設計上，設置地下滯洪池，降低暴雨逕流量；選用高反射率屋頂表面材與植草磚，減少硬鋪面，大面積屋頂綠化，以降低都市熱島效應。

此外，在資源回收再利用上，選用含回收成分的材料與本地建材，落實營建廢棄物的回收再利用率高達75%以上，裝潢材料使用具綠建材證書產品，減少室內甲醛及總揮發性有機化合物TVOC等有害物質逸散，比一般建築物綠建材採用率再增加15%以上。

關鍵字： 台泥鋰電池Molicel

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