外資賣台股451億今年第3大　重砍群創、新光金、台積電

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24）日殺聲震天終場重挫440點失守23100、23000點與22900點3大整數防線，盤後交易所公告外資賣超451億元創今年第3大、史上第13高，賣超最多的上市公司包括群創（3481）、新光金（2888）與台積電（2330）。
證交所統計，外資今日賣超群創高達7.88萬張，新光金則砍2.26萬張，台積電遭砍2.26萬張，其次依序是華南金（2880）遭賣超1.73萬張、緯創（3231）賣超1.55萬張、長榮航（2618）賣超1.53萬張、聯電（2303）賣超1.43萬張、中鋼（2002）賣超1.38萬張、南亞（1303）賣超1.28萬張、訊舟（3047）賣超1.16萬張。
而在賣超ETF標的上，以復華台灣科技優息（00929）遭賣超4.17萬張最多，其次依序是群益ESG投等債20+（00937B）賣超2.49萬張、元大台灣價值高息（00940）賣超1.74萬張、元大高股息（0056）賣超1.33萬張、群益科技高息成長（00946）賣超1.23萬張、國泰20年美債（00687B）賣超1.23萬張、群益台灣精選高息（00919）賣超1.17萬張、國泰永續高股息（00878）賣超7517張、元大台灣50（0050）賣超6513張、台新永續高息中小（00936）賣超4220張。
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