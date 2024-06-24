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證交所公布20檔注意股　祥碩兩日價差160元被列入

▲▼證交所公布注意股。（圖／資料照）

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布20檔注意股，其中祥碩因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達160.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者，因此被列入。

其餘還有亞翔凱基37購03、吉茂、楠梓電、翔耀、星通、建漢、聯鈞、嘉澤、晶彩科、精聯、世芯-KY、東台、十銓、光麗-KY、ABC-KY、凌巨、美德醫療-DR、泰金寶-DR、巨騰-DR被列入。

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關鍵字： 注意股

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