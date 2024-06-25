台積電「一粒米養百家」　謝金河拋減法觀點！曝弘塑80元到破千

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日已「別人努力玩加法，我們賣力玩減法！」為題發文，表示台積電形成的一個人武林，良性效應正在台灣產生，大家都忘了台灣半導體上中下游產業鏈愈來愈壯大的「一粒米養大百家企業」的景象，像溼製程的弘塑，因為台積業績務，股價從80元左右漲到1378元，很多千元股都因台積而起，這是一個武林，形成的一片大森林。

以下謝金河臉書全文：

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最近突然出現一個熱門的論述：扣掉台積電，台灣的經濟成長是四小龍最後一名！這是董事學會蔡鴻青先生的論述，前些年台灣討論最多的：一個人的武林，也是他先說的。

這是看問題的角度，台積電一枝獨秀，一家公司市值佔三成，甚至以上，不可說不大，但這是產業形成的過程，透過競爭集中的自然現象，像早期芬蘭的Nokia，這些年三星之於南韓。台積電透過競爭，愈來愈強大，80年代，台積和聯電旗鼓相當，如今聯電只剩台積3%，這也是競爭集中化的現象。

二，台積電形成的一個人武林，良性效應正在台灣產生，大家都忘了台灣半導體上中下游產業鏈愈來愈壯大的「一粒米養大百家企業」的景象。像是光罩盒的家登，差點被英特格告倒，台積拉一把，股價一度接近500元，台灣很多無麈室設備製造商，股價大躍升，像溼製程的弘塑，因為台積業績務，股價從80元左右漲到1378元...台灣有很多千元股，都因台積而起，這是一個武林，形成的一片大森林。

三，見不得台灣好的人努力抹黑台積，有人說台積是東芝，也有人說是美積電，很多人欲將台積除之而後快，但對岸的中國卻努力玩加法，各種企業排名，都把台積放進去，而且前面加一個「中國台灣省」，別人玩加法，我們自己玩減法，這不是很奇怪的現象？

四，扣除台積，台灣股市市值成長也很驚人，馬政府時代，台灣股市市值在廿兆上下，這次一度超過80兆，台積電從3兆左右翻滾到25兆，威力很驚人，但這也不是台積一個人的力量。最近鴻海到3兆，聯發科到2.5兆，廣達到1.243兆，台達電接近1兆，這些企業都能與時俱進。而且，台灣企業快速追上中國企業。

現在台積電市值超過騰訊，阿里巴巴，拼多多加起來的總合，鴻海與美團旗鼓相當，廣達追上京東，百度，小米，說台灣只有一家台積電，那是亂扯！

五，這些年，台灣很多傳統產業很辛苦，那是因為中國產能殺戮的受害者，我說「避開中國殺戮」！至少講5年，但很多企業不相信，最近台塑也醒悟，股東大會上大談AI！最近聽北京的媒體在品牌價值上大做文章，說輝達排不進百大，其實輝達不是終端產品，也不是消費品，這個排名一點意義都沒有，不必妄自竊喜！