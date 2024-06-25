台積電庫藏股已砸22億！執行率逾7成　均價降至936.09元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電今日公告，買回自家股票295張，總金額2.76億元，平均買回價格936.09元。

台積電先前宣布實施庫藏股，不過儘管連日砸重金買回自家股票，卻不是為了護盤，台積電日前就曾說明，實施庫藏股是為抵銷發行限制員工權利新股會造成股權稀釋的影響，董事會也核准買回自家公司股票3249張，買回金額上限為41.61億元。

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截至目前為止，台積電已買回2364張自家股票，還有885張可敲進。