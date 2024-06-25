台積電庫藏股已砸22億！執行率逾7成　均價降至936.09元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
台積電今日公告，買回自家股票295張，總金額2.76億元，平均買回價格936.09元。
台積電先前宣布實施庫藏股，不過儘管連日砸重金買回自家股票，卻不是為了護盤，台積電日前就曾說明，實施庫藏股是為抵銷發行限制員工權利新股會造成股權稀釋的影響，董事會也核准買回自家公司股票3249張，買回金額上限為41.61億元。
截至目前為止，台積電已買回2364張自家股票，還有885張可敲進。
▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
台積電今日公告，買回自家股票295張，總金額2.76億元，平均買回價格936.09元。
台積電先前宣布實施庫藏股，不過儘管連日砸重金買回自家股票，卻不是為了護盤，台積電日前就曾說明，實施庫藏股是為抵銷發行限制員工權利新股會造成股權稀釋的影響，董事會也核准買回自家公司股票3249張，買回金額上限為41.61億元。
截至目前為止，台積電已買回2364張自家股票，還有885張可敲進。
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儘管台股近期一片慘綠，但由於AI綠電需求議題持續，能源股在台股能源股萬綠叢中一點紅，森崴、雲豹能源大漲超過半根，綠能環保股中，森崴能源（6806）及雲豹能源（6869）都大漲，其中雲豹能源漲幅更破7%。
2024-06-25 12:56
商用展示架大廠裕慶-KY（6957）今日以每股138元上市掛牌，盤中最高漲至301元，漲幅超過達118%，上演蜜月行情。逾千名順利參與抽籤認股的投資人，中籤最高爽賺逾16萬。
2024-06-25 12:29
財信傳媒董事長謝金河今日已「別人努力玩加法，我們賣力玩減法！」為題發文，表示台積電形成的一個人武林，良性效應正在台灣產生，大家都忘了台灣半導體上中下游產業鏈愈來愈壯大的「一粒米養大百家企業」的景象，像溼製程的弘塑，因為台積業績務，股價從80元左右漲到1378元，很多千元股都因台積而起，這是一個武林，形成的一片大森林。
2024-06-25 10:11
大盤24日大跌439.69點，今（25）日早盤再跌逾300點，不過熱門ETF價跌量增趨勢不變，月月配復華台灣科技優息（00929）、季配型群益台灣精選高息（00919）雖陷入貼息，但因成交量續增，早盤在ETF交易排行名列前茅，投資人認為除息後價格走跌反有上車空間，趁機把握甜甜價。
2024-06-25 09:37
陽明海運(2208)總經理杜書勤昨(24)日指出，陽明長期以來不少時間是辛苦經營，在2003到2008年曾經有過連6年的獲利，目前看下半年運價雖會有波動，但估計都還會處在高檔，應可創下連續5年獲利紀錄，希望這一次能打破連6年獲利紀錄，創下連續7、8年獲利，且獲利總金額最高的紀錄。
2024-06-25 10:02
金管會檢查局今（25）日證實，台中銀前董事長王貴鋒涉犯背向等罪遭移送檢調前，金管會檢查局有一名李姓員工向王洩密通報，導致5月13日被檢調搜索，金管會檢查局副局長賴欣國直言，對該同仁有洩密一事，「深表遺憾和震撼」，並將會深切檢討。
2024-06-25 17:53
熙特爾新能源今日宣布以「能源聚合商系統整合技術」為發展願景，結合中央大學「微電網智慧AI整合技術」的學術能量，以安全與永續為目標共同升級電網調控性能及相關策略。
2024-06-25 17:45
高股息ETF近5年規模及檔數急遽增加，堪稱現今台股市場最熱話題，月配息機制產品問世，更成為台股ETF整體規模續締新猷的主要推手，其中，創業界之先的復華台灣科技優息(00929)上市不到一年，就創下規模最快突破2000億元的紀錄，不過經理人對於「10元」發行價看法持保留態度，建議投資人應注意掛牌上市後追蹤指數成分股的基本面及股價表現。
2024-06-25 17:40
新竹科學園科、力行路晶元光電公司地下室今日傳出汽車火警，新竹市消防局下午1時43分接獲報案，並迅速趕抵現場，但火勢已自行撲滅，無人員受傷受困，晶元光電也表示，此廠區非生產區，僅為辦公區域，對本公司財務及業務無重大影響。
2024-06-25 17:39
台積電今日公告，買回自家股票295張，總金額2.76億元，平均買回價格936.09元。
2024-06-25 17:34
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