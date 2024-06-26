鴻海目標價喊出300元 土洋法人齊按讚

鴻海（2317）股價衝破200元之後引發「該買還是該賣」的討論，不過外資及本土法人持續聚焦看好後市表現，紛紛調高目標價，兩美系外資在新出爐的報告中同步調高鴻海目標價，其中一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由210元調高至255元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價由200元調高至260元；本土法人富邦投顧將目標價由210元一口氣調高至300元，重申「買進」評等。

台積電獲10外資喊目標價破千 最高喊至1370元

台積電（2330）先進製程領先全球，加上9月漲價效應獲重量級投資人肯定，10家外資陸續出具「目標價破千元」報告，其中以滙豐（HSBC）拋出1370元最高。

最低工資將討論！ 人力銀行：今年平均月薪4.7萬「創10年新高」

勞動部將在今（26）日下午展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，針對當前景氣和經濟數據討論薪資水平是否有調漲空間。對此，104人力銀行提供相關薪資數據，今年不分產業職務、不分工作年資的平均月薪為4.7萬，年增5.4％，創10年新高；其中最高薪與最低薪產業薪資差距可達57％。

金色三麥掛牌首日大漲87.5％ 董座喊話打造「夜間星巴克」

金色三麥（7757）今（26）日以每股168元登錄興櫃，受惠台股大漲拉抬、首家民營啤酒事業掛牌，以及董事長葉冠廷喊話要打造「夜間星巴克」等題材，開盤10分鐘股價就衝上315元，大漲147元或87.5％，蜜月行情表現亮眼。

馬斯克勁敵獲金援！ Rivian盤後飆漲5成

美國新創電動車商Rivian獲德國汽車巨頭福斯（Volkswagen）重金投資高達50億美元，激勵股價盤後飆漲近5成。

NVIDIA正確發音曝光！來自拉丁文 要讓同業「嫉妒」不已

NVIDIA上週奪下全球最有價值公司，自AI熱潮興起開始，越來越多人關注這間原本只有電腦玩家關注的公司，最近，到底NVIDIA應該怎麼發音，也成為許多人好奇的議題，根據NVIDIA官方資料，其發音為「en-VID-eeyah」，而不是許多人所說的NUH-vid-eeyah。

放到忘記！丟400萬買1檔股 4年後一看「賺了1000萬」他笑喊扯

許多人出社會後會開始規劃自己的現金流，賺取被動收入，希望提早財富自由，一名網友表示，日前看到一個很久沒用的證券戶，發現自己在4年前買了10張股票，買完後放著就忘了，如今已經賺到1027萬元，驚呼「不要操作最賺」，貼文曝光，網友看到成本436萬元更驚訝「原來400萬可以忘記！」

華紙去年虧損不配息 今年Q1需求回溫、擴大應用綠色能源

華紙（1905）今（26）日召開股東會，會中通過2023年度營業報告書與財務報告，不過因為去年受到大環境影響造成虧損，每股虧損0.53元，因此並未配發股利。不過，隨著終端需求回溫，國際局勢帶動供應鏈重整，漿價與紙價來到合理價格區間，今年Q1合併營收為52.8億元，EPS為0.04元，將推動纖維材料跨界進入紡織界。

台積電漲12元至957 指數漲逾150點收復2萬3

美股25日（周二）漲多跌少，台股今（26）日以上漲62.6點、22938.57點開出，漲勢擴大，指數上漲逾150點，重回23000點，台積電（2330）上漲12元至957元。

AI推發電大產業！ 謝金河要童子賢研究「核電技術都不在台灣」

人工智慧（AI）推升用電需求，和碩董事長童子賢建議發展核能，財信傳媒董事長謝金河指出，發電是台灣的大產業，對於能源配置組合各方看法不同，台灣能源產業如果能在地化，又能形成大產業，這比進口煤炭，天然氣發電即結束不一樣。謝金河指出，現在核電技術都不在台灣，有沒有機會在台灣產業化？謝金河說：「我也跟童先生說，請他一起研究一下！」