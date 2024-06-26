金色三麥掛牌首日大漲87.5％　董座喊話打造「夜間星巴克」

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳。（圖／記者黃士原攝）
記者廖婕妤／台北報導
金色三麥（7757）今（26）日以每股168元登錄興櫃，受惠台股大漲拉抬、首家民營啤酒事業掛牌，以及董事長葉冠廷喊話要打造「夜間星巴克」等題材，開盤10分鐘股價就衝上315元，大漲147元或87.5％，蜜月行情表現亮眼。
金色三麥2023年營收為19.46億元，年增30％，稅後淨利為2.31億元，年增90％，EPS為10.54元，營收及獲利皆創下佳績；董事長葉冠廷表示，憑藉對民生消費市場的高度敏感性，隨時調整經營策略，加上近年來內部資源整合及優化作業流程，成效逐漸顯現。
金色三麥旗下新品牌SPORTS NATION進駐大巨蛋遠東Garden City，導入全球首座電子酒精交易所數位互動裝置，價格隨取酒成交量起伏，增加與消費者的互動性，目標年營業額破1億元。
展望後市，葉冠廷指出，今年上半年已開出4間店，預期下半年將再開出2-3間店，不過多家店將在明年才能完整貢獻營收，因此預計明年營收表現將會明顯增溫。
金色三麥資本額約2.19億元，擁有2座釀造廠，每年總產能2300公噸；旗下擁有金色三麥 Lebledor、SUNMAI、微兜 petit doux、BAC、咖哩樹、麥漢堡、Blah Blah Bar、SPORTS NATION等品牌，合計共38間店。
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