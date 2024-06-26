馬斯克勁敵獲金援！　Rivian盤後飆漲5成

▲Rivian R2。（圖／翻攝自Rivian）

記者陳瑩欣／台北報導

美國新創電動車商Rivian獲德國汽車巨頭福斯（Volkswagen）重金投資高達50億美元，激勵股價盤後飆漲約5成。

根據《路透》報導，汽車產業面臨一個關鍵時刻，電動車新創公司正在努力應對高利率和現金減少導致的需求放緩，而傳統汽車製造商則在努力製造電池驅動的汽車和先進軟體。

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Rivian和福斯25日共同發出聲明指出，福斯將對Rivian進行策略性投資、預計於2026年前投入多達50億美元，雙方也將成立合資企業打造新一代軟體定義汽車（SDV）平台。

Rivian 執行長 RJ Scaringe 告訴《路透社》，這筆投資將為 Rivian 提供必要的資金，以開發其更便宜、更小型的 R2 SUV（將於 2026 年初推出）以及計劃中的 R3 跨界車。

大眾汽車將透過票據向 Rivian 投資 10 億美元，待監管部門批准後，票據將於 12 月 1 日轉換為股票，大眾汽車還將在合資公司成立時支付 10 億美元，預計今年第四季完成。

對福斯汽車來說，分析師和投資人認為這項投資是解決該公司軟體困境的舉措。福斯汽車的軟體部門 Cariad（由前福斯集團執行長 Herbert Diess 領導）已超出預算且未能實現目標，這導致Herbert Diess於 2022 年 9 月退出。

Rivian股價25日正常盤上漲0.95美元或8.63%、11.96美元作收；福斯入股的消息公佈後，盤後應聲飆漲5成，股價來到17.9美元。