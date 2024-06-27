「鶴立積群」　黑馬00905今年默默漲近4成

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者錢雅慧／綜合報導

AI當道，得AI得財庫，隨著護國神山台積電（2330）飆984元天價，15檔「含積」的ETF也跟著齊漲，其中，股價最親民的FT臺灣Smart（00905）不僅默默突破14元大關，今年來最大漲幅更逼近4成，口袋淺的小資族，不妨透過定期定額，讓這匹剛起跑的黑馬，快速幫你累積第1桶金。

在3兆男黃仁勳掀起的AI狂潮下，不僅輝達（NVIDIA）以驚人的速度，接連躋下微軟與蘋果，一舉奪下全球市值王寶座，其所掀起的熱潮，更席捲全球股市，台積電亦在AI浪潮下，頻刷新紀錄，不僅在美股掛牌的台積電ADR觸及184.86美元天價，台股也是一路直線飆升，19日盤中觸及984元新高。隨著台積電即將闖關千金榜，與台積電相關的ETF也跟著吃香喝辣。

根據CMoney統計，今年來截至18日，整體台股ETF規模已大幅增胖了8216億至2.22兆元，更有41檔台股ETF收盤再刷今年新高價，若進一步精挑，發現有15檔在刷新的同時，規模也同步增加，且含息報酬率更勝過大盤的26.9％漲幅表現。而這15檔「股價創高、規模增與報酬勝於大盤」的三冠王，分別有凱基優選高股息30（00915）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦台50（006208）、富邦科技（0052）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大台灣50（0050）、富邦公司治理（00692）、FT臺灣Smart（00905）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣5G+（00881）。

不過，這15檔ETF隨著股價不斷創高下，已有4檔股價突破百元，貴森森的價格，已不是一般小資族買的起，就算便宜一點，多數也都要20幾元，1字頭就只剩2檔，那就是00904與00905。若進一步分析00904與00905今年來股價表現，00904今年股價最高觸及19.83元，今年來最大漲幅為29.43%；而00905今年股價最高為14.41元，最大漲幅則為37.36%，00905漲勢明顯大幅超越00904。更重要的是，00905的股價是15檔三冠王中最親民的，21日的收盤價為14.3元，且7月即將除息，在股價創新高，配息可期下，此迷人的價位更適合口袋淺的小資族。