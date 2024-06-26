華紙去年虧損不配息　今年Q1需求回溫、擴大應用綠色能源

▲華紙股東會。（圖／華紙提供）



記者廖婕妤／台北報導



華紙（1905）今（26）日召開股東會，會中通過2023年度營業報告書與財務報告，不過因為去年受到大環境影響造成虧損，每股虧損0.53元，因此並未配發股利。不過，隨著終端需求回溫，國際局勢帶動供應鏈重整，漿價與紙價來到合理價格區間，今年Q1合併營收為52.8億元，EPS為0.04元，將推動纖維材料跨界進入紡織界。

華紙表示，面對地緣政治的不確定性，以及台灣缺少天然資源的狀況下，華紙力求跨步轉變，將全面走向綠色化，加速推動醣經濟。首先，以燃料低碳化轉型為目標，擴大應用綠色能源，提升能源效率也確保能源自主，並降低對化石燃料的依賴；再來，加速推廣綠色產品，創造產品新市場價值，接軌當前減碳與減塑的國際趨勢。同時，建立跨域供應鏈，提高供應鏈的可視性、即時性和透明度，並持續精進AI運算，採進階式的數位化創新，投入智慧生產強化造紙效率，穩健經營邁向淨零。

展望未來，華紙指出，綠色產品部份致力於提升纖維材料多元應用，在生物固碳基礎上朝全循環前進，衝刺高值化產品，以可回收纖維製成的「改良型牛皮紙膠帶」使用後可跟紙箱同步投入紙類回收體系，為電商網購市場提供環保新選擇。「《益利CircuWell》全紙回收食安用紙」，沒有塑膠淋膜的優勢受到關注，將強化行銷布局推進普及化與規模化。同時，不含PFAS的「非氟防油紙」可包裹甜點與炸物，除在台灣擁有穩定市占外，也已位居亞洲市場領導地位，引領食安非氟潮流，不容許民眾健康被妥協。此外，華紙還將進行異業合作，帶動纖維材料跨界進入紡織界。

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華紙也說，綠色能源部份已於去年攜手母公司永豐餘參與由氣候組織及CDP主導的全球再生能源倡議RE100，實踐永續發展責任，並期望在2040年階段性達成RE100。依照減碳路徑，華紙逐年減少化石燃料使用，擴大投入生質燃料，並採用更多回收餘料作為替代燃料，去年華紙碳排放量較基準年2018年減少7％，再生能源投入比例超過3成，紙廠製程用水回收率近9成。未來將繼續推動能源結構轉型，擴大綠電產出，提高生質燃料發電效益，積極落實ESG，打造永續循環系統。