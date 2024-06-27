國際保賠協會集團　在香港舉辦「P&I聯絡處國際研討會」

▲IG主席 Andrew Culter(右)致詞歡迎全球與會約300位來賓。（圖／保達公司提供）

記者張佩芬／台北報導

由國際保賠協會集團(IG)主辦的P&I聯絡處研討會，本月26日至28日於香港萬麗海景酒店舉行。該協會由12個船東保賠(互保)協會組成，共同為全球近90%噸位的遠洋船舶提供責任保險，通過IG的資金池和購買集體再保險來分攤大額索賠，代表船東表達對相關問題的看法，分享各協會積累的經驗和專業知識。

本次為期三天的研討會於昨(26)晚間在集團主席暨英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)執行長Andrew Cutler致歡迎詞下揭開序幕，全球有約300人與會；該協會駐台專屬聯絡處為保達管理顧問公司。

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▲台灣多家業者出席迎賓酒會，後排右三為保達總經理羅百合、右五為保達副總陳柏如。（圖／保達公司提供）

台灣此次也有數家P&I聯絡處業者與會，包括保達公司、台灣運保、台灣海運、協和海事公證、安生理算、萬國法律事務所等皆派員出席，在場與12家P&I Clubs保賠協會組成的IG 集團以及全球各地聯絡處就海運業界最新議題、各地港口營運風險及法律規範等相關事項進行交流討論、互敘商誼，現場互動相當熱烈。

該研討會講者來自國際保賠協會集團各協會，演講主題包含國際保賠協會集團之發展及未來展望、法尊及制裁、運送電動車之火災風險、替代燃料、船上人員傷亡、亞洲貨損處理、油汙案件之應變、人工智能的應用及影響等等議題。