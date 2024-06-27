十大爆紅台股榜！AI股領銜　航運、記憶體入列

▲台股示意照（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

Yahoo奇摩股市App今（27）日根據台股瀏覽量公布第二季「十大爆紅台股榜」，在台積電（2330）業績帶動，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等全球產業巨擘齊聚台灣加持，AI題材依舊熱門領銜佔榜4席，航運、記憶體、國防等則因搭上時事話題而進榜，形成眾家爭鳴之勢。

「十大爆紅台股榜」本季冠軍由光學影像廠佳能（2374）奪下，主要因轉型AI功能應用服務搭上相關題材受關注；而近期股價大漲的所羅門（2359），受惠於AI機器人議題，及黃仁勳揭露其為隱藏生態系夥伴，成投資者焦點，排行第二。

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另有2檔AI相關概念股也擠入前10，包括排行第七的盟立（2464）同樣受益於機器人應用商機而入榜。電子廠正崴（2393）則因宣布跨足AI超級運算中心，及旗下森崴能源業績漲而受到關注。

此外，520新任總統就職，國防相關個股也成股民留意題材，無人機廠中光電（5371）因國內、外軍事和商用市場需求增而成新話題，排行第四。

記憶體模組廠業者十銓（4967）因近期營收翻倍刺激股價漲，排行第三。而以哈停火協議使航運出現轉機，貨櫃三雄之一的萬海（2615）近日因單月營收表現亮眼拉抬股價成焦點、排行第五。

沖床廠龍頭協易機（4533）近年外銷佔比提升，加上淨零碳排等趨勢帶動伺服沖床需求獲關注，排行第六。

在基礎建設題材中，營建廠中工（2515）因花蓮強震後危樓重建、都更條例等需求增加，本季上榜、排行第八；重電業者華榮（1608）則受惠台電的電網強韌計畫訂單，排行第九。